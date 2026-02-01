У неділю, 1 лютого, відзначається Міжнародний день десерту, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, День відмови від непотрібних стосунків та Всесвітній день боротьби з аспергільозом.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Трифона. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 1 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 1 лютого віряни згадують святого мученика Трифона. Він народився у ІІІ столітті в Малій Азії, походив з бідної християнської сім’ї.

Трифон з дитинства відзначався даром чудотворення, мав силу вигнання бісів та зцілення різних хвороб. Під час переслідування християн його разом із товаришем Респіцієм ув’язнили.

У нікомедійській в’язниці вони мужньо переносили жорстокі тортури, але зрештою їх обезголовили. Це сталося у 250 році. Наразі частина мощей святого Трифона зберігається в кафедральному соборі в чорногорському місті Которі.

Хто святкує день ангела 1 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і благополуччя.

Що не можна робити 1 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять залишатися вдома наодинці і брати до рук будь-які гострі предмети. 1 лютого дуже уразливі очі, тому по можливості варто менше працювати за комп’ютером, утриматися від читання і перегляду телевізору.

День святого Трифона припадає на неділю, тож сьогодні не можна прибирати, прати і займатися рукоділлям.

Що можна робити сьогодні

Вдалий день для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі. Можна сміливо стригтися та починати нові справи. Самотнім дівчатам варто помолитися святому Трифону, щоб той послав їм хорошого нареченого.

Народні прикмети на 1 лютого 2026 року

Cніжить в другій половині дня – весна буде дощовою.

Мороз – до пізньої та холодної зими.

На небі багато зірок – весна буде ранньою.

До самого вечора хмарна погода — найближчі дні будуть теплими.

