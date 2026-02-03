Во вторник, 3 февраля, отмечается Всемирный день женщины-врача, День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Всемирный день свободной любви.

Православная церковь сегодня чтит память святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 3 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 3 февраля верующие вспоминают святого Симеона Богоприемца, еврейского праведника. Именно он встретил младенца Иисуса, когда Дева Мария и Иосиф принесли его в Иерусалимский храм.

Симеон ждал этой встречи много лет, и только после этого он смог обрести вечный покой. Перед смертью святой предсказал, что младенец, которого ему наконец суждено было увидеть, выйдет “на служение спасения людей”.

3 февраля христиане также чтят память пророчицы Анны. Она была второй личностью, которая встретила Иисуса в храме. В течение 60 лет она верно служила Богу молитвой и постом, имея веру в приход Спасителя.

Кто празднует день ангела 3 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей и Анна.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и благополучия.

Что нельзя делать 3 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют брать или давать деньги в долг. Нельзя носить одежду черного цвета, иначе навлечете на себя неприятности. От стрижки в этот день тоже лучше воздержаться.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами. Полезно наводить чистоту дома и на работе.

Удачный день для творческих людей – могут прийти в голову хорошие идеи. Можно отправляться в путешествие и смело начинать новые дела.

Также 3 февраля принято молиться святым о здоровье ребенка.

Народные приметы на 3 февраля 2026 года

Лес шумит — к оттепели, а если трещит — ждите мороза.

Воробьи громко щебечут — весна будет ранней.

Много снега лежит — ждите дождливое лето.

