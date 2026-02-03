У вівторок, 3 лютого, відзначається Всесвітній день жінки-лікаря, День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретрівера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою та Всесвітній день вільного кохання.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 3 лютого віряни згадують святого Симеона Богоприємця, єврейського праведника. Саме він зустрів немовля Ісуса, коли Діва Марія та Йопис принесли його до Єрусалимського храму.

Симеон чекав на цю зустріч багато років, і лише після цього він зміг одержати вічний спокій. Перед смертю святий сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде “на служіння спасіння людей”.

3 лютого християни також вшановують пам’ять пророчиці Анни. Вона була другою особою, яка зустріла Ісуса в храмі. Впродовж 60 років вона вірно служила Богові молитвою і постом, маючи віру в прихід Спасителя.

Хто святкує день ангела 3 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій та Ганна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і благополуччя.

Що не можна робити 3 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять брати чи давати гроші в борг. Не можна носити одяг чорного кольору, інакше накличете на себе неприємності. Від стрижки цього дня теж краще утриматися.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Корисно наводити чистоту вдома та на роботі.

Вдалий день для творчих людей – можуть спасти на думку гарні ідеї. Можна вирушати в подорож та сміливо розпочинати нові справи.

Також 3 лютого заведено молитися святим за здоров’я дитини.

Народні прикмети на 3 лютого 2026 року

Ліс шумить — до відлиги, а якщо тріщить — чекайте на мороз.

Горобці голосно цвірінькають — весна буде ранньою.

Багато снігу лежить — чекайте на дощове літо.

