День военного журналиста Украины в 2026 году отмечается 16 февраля.

Этот профессиональный праздник посвящен военным журналистам, которые работают в зоне боевых действий, освещают деятельность украинских военных и документируют события войны.

Когда отмечают День военного журналиста Украины в 2026 году и какое значение имеет этот праздник – рассказываем на Фактах ICTV.

Когда День военного журналиста Украины

День военного журналиста Украины ежегодно отмечается 16 февраля. Дата установлена Министерством обороны Украины и является символической.

Именно 16 февраля 2015 года погиб военный журналист, редактор телерадиостудии Министерства обороны Украины Сергей Николаев. Это произошло вблизи Дебальцево во время выполнения редакционного задания в зоне боевых действий.

С тех пор 16 февраля в Украине вспоминают всех военных журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

День военного журналиста Украины – значение

День военного журналиста Украины – это не только профессиональная дата, но и день памяти.

Военные журналисты работают непосредственно на передовой, рядом с военнослужащими, часто под обстрелами.

Они фиксируют ход боевых действий, рассказывают о службе украинских защитников и доносят проверенную и объективную информацию до общества.

Праздник призван отметить их работу, профессионализм и мужество. Он также напоминает о важности правдивого и ответственного освещения событий во время войны.

В 2026 году День военного журналиста Украины традиционно станет поводом почтить память погибших медийщиков и поблагодарить тех, кто продолжает работать рядом с военными, документируя последствия войны и преступления россиян.

