День военного журналиста Украины: история установления и значение даты
День военного журналиста Украины в 2026 году отмечается 16 февраля.
Этот профессиональный праздник посвящен военным журналистам, которые работают в зоне боевых действий, освещают деятельность украинских военных и документируют события войны.
Когда отмечают День военного журналиста Украины в 2026 году и какое значение имеет этот праздник – рассказываем на Фактах ICTV.
Когда День военного журналиста Украины
День военного журналиста Украины ежегодно отмечается 16 февраля. Дата установлена Министерством обороны Украины и является символической.
Именно 16 февраля 2015 года погиб военный журналист, редактор телерадиостудии Министерства обороны Украины Сергей Николаев. Это произошло вблизи Дебальцево во время выполнения редакционного задания в зоне боевых действий.
С тех пор 16 февраля в Украине вспоминают всех военных журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
День военного журналиста Украины – значение
День военного журналиста Украины – это не только профессиональная дата, но и день памяти.
Военные журналисты работают непосредственно на передовой, рядом с военнослужащими, часто под обстрелами.
Они фиксируют ход боевых действий, рассказывают о службе украинских защитников и доносят проверенную и объективную информацию до общества.
Праздник призван отметить их работу, профессионализм и мужество. Он также напоминает о важности правдивого и ответственного освещения событий во время войны.
В 2026 году День военного журналиста Украины традиционно станет поводом почтить память погибших медийщиков и поблагодарить тех, кто продолжает работать рядом с военными, документируя последствия войны и преступления россиян.