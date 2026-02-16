День військового журналіста України у 2026 році відзначається 16 лютого.

Це професійне свято присвячене військовим журналістам, які працюють у зоні бойових дій, висвітлюють діяльність українських військових і документують події війни.

Коли відзначають День військового журналіста України у 2026 році та яке значення має це свято – розповідаємо на Фактах ICTV.

Коли День військового журналіста України

День військового журналіста України щороку відзначають 16 лютого. Дата встановлена Міністерством оборони України і є символічною.

Саме 16 лютого 2015 року загинув військовий журналіст, редактор телерадіостудії Міністерства оборони України Сергій Ніколаєв. Це сталося поблизу Дебальцевого під час виконання редакційного завдання в зоні бойових дій.

Відтоді 16 лютого в Україні згадують усіх військових журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків.

День військового журналіста України – значення

День військового журналіста України – це не лише професійна дата, а й день пам’яті.

Військові журналісти працюють безпосередньо на передовій, поруч із військовослужбовцями, часто під обстрілами.

Вони фіксують перебіг бойових дій, розповідають про службу українських захисників і доносять перевірену та об’єктивну інформацію до суспільства.

Свято покликане відзначити їхню роботу, професіоналізм і мужність. Воно також нагадує про важливість правдивого та відповідального висвітлення подій під час війни.

У 2026 році День військового журналіста України традиційно стане нагодою вшанувати пам’ять загиблих медійників і подякувати тим, хто продовжує працювати поруч із військовими, документуючи наслідки війни та злочини росіян.

