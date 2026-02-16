Какой праздник 16 февраля 2026: начало Масленицы и хороший день для экспериментов
Сегодня, 16 февраля, в Украине начинается Масленица — неделя перед Великим постом, полная древних традиций, угощений и семейных встреч.
Также в этот день отмечается День военного журналиста Украины — профессиональный праздник тех, кто работает в зоне боевых действий и документирует правду о войне.
В мире на эту дату приходится Всемирный день заботы — крупнейший международный праздник, посвященный детям, которые находятся в приемных семьях или имеют опыт жизни в системе опеки.
Верующие 16 февраля чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня — какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 16 февраля, народные приметы, традиции Масленицы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 16 февраля 2026 года
- Какой сегодня, 16 февраля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 16 февраля 2026 года
- Что нельзя делать 16 февраля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 16 февраля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 16 февраля 2026 года
В этот день начинается Масленица – Сырная неделя перед Великим постом.
Это подготовительный период к строгому духовному сосредоточению: мясо уже не употребляют, однако разрешены молочные блюда. Поэтому вареники или блинчики с творогом – именно то блюдо, которое сегодня следует поставить на стол.
Также в этот день церковь чтит память святых мучеников Памфила, Порфирия и других, которые пострадали за веру в начале IV века в Кесарии Палестинской.
Святой Памфил был образованным священником и ревностным проповедником, основал церковную библиотеку и не отрекся от Христа во время гонений.
Вместе с ним мученическую смерть приняли его сподвижники — Павел, Валент, Порфирий и другие последователи. Их казнили около 309 года за открытое исповедание христианства.
Какой сегодня, 16 февраля 2026 года, день в Украине
16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста — профессиональный праздник тех, кто освещает работу войска и события в зоне боевых действий.
Праздник был учрежден в 2018 году приказом министра обороны. Дата была выбрана в честь Дмитрия Лабуткина — капитана 3-го ранга и редактора телерадиостудии Бриз, который погиб 16 февраля 2015 года под Дебальцево, выполняя служебные обязанности.
Украинские военные журналисты работают непосредственно вблизи линии боевых действий, готовят репортажи в опасных условиях и доносят правдивую информацию о войне.
Кто празднует день ангела 16 февраля 2026 года
По церковному календарю 16 февраля день ангела отмечают Даниил, Илья, Макар и Павел.
В этот день верующие молятся своим небесным покровителям, благодарят за заступничество и просят поддержки.
Традиционно именинников поздравляют теплыми словами, желают крепкого здоровья, выдержки и Божьего благословения.
Что нельзя делать 16 февраля 2026 года
- Употреблять мясо и переедать.
- Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.
- Проявлять агрессию, уничтожать растения или вредить живому.
- Провоцировать конфликты и действовать импульсивно.
Что можно делать сегодня
16 февраля — первый день Масленицы, который называли Встреча. В понедельник хозяйки начинали готовить блины и вареники с творогом, приглашали родных в гости и договаривались о угощениях в течение недели. Это время примирения, семейного тепла и подготовки к Великому посту.
По лунному календарю, хорошо начинать новые дела, планировать проекты, заниматься творчеством, искусством, наукой, решать финансовые вопросы и вопросы недвижимости.
День подходит для физических нагрузок, уборки, самообразования и духовных практик. Благоприятное время для зачатия.
Луна в знаке Водолея усиливает стремление к свободе и новым идеям. Успешными могут быть реформы, эксперименты, нестандартные решения. Хорошо общаться с друзьями, обсуждать планы, внедрять новшества, но без лишней резкости.
Народные приметы на 16 февраля 2026 года
- Ясная и солнечная погода — к ранней и теплой весне.
- Снег в этот день — весна придет быстро, но будет влажной.
- Мороз 16 февраля — март задержится с теплом.
- Туман утром — к оттепели в ближайшие дни.
- Ветер с востока — к сухой весне.