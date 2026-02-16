Сегодня, 16 февраля, в Украине начинается Масленица — неделя перед Великим постом, полная древних традиций, угощений и семейных встреч.

Также в этот день отмечается День военного журналиста Украины — профессиональный праздник тех, кто работает в зоне боевых действий и документирует правду о войне.

В мире на эту дату приходится Всемирный день заботы — крупнейший международный праздник, посвященный детям, которые находятся в приемных семьях или имеют опыт жизни в системе опеки.

Верующие 16 февраля чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня — какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 16 февраля, народные приметы, традиции Масленицы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 16 февраля 2026 года

В этот день начинается Масленица – Сырная неделя перед Великим постом.

Это подготовительный период к строгому духовному сосредоточению: мясо уже не употребляют, однако разрешены молочные блюда. Поэтому вареники или блинчики с творогом – именно то блюдо, которое сегодня следует поставить на стол.

Также в этот день церковь чтит память святых мучеников Памфила, Порфирия и других, которые пострадали за веру в начале IV века в Кесарии Палестинской.

Святой Памфил был образованным священником и ревностным проповедником, основал церковную библиотеку и не отрекся от Христа во время гонений.

Вместе с ним мученическую смерть приняли его сподвижники — Павел, Валент, Порфирий и другие последователи. Их казнили около 309 года за открытое исповедание христианства.

Какой сегодня, 16 февраля 2026 года, день в Украине

16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста — профессиональный праздник тех, кто освещает работу войска и события в зоне боевых действий.

Праздник был учрежден в 2018 году приказом министра обороны. Дата была выбрана в честь Дмитрия Лабуткина — капитана 3-го ранга и редактора телерадиостудии Бриз, который погиб 16 февраля 2015 года под Дебальцево, выполняя служебные обязанности.

Украинские военные журналисты работают непосредственно вблизи линии боевых действий, готовят репортажи в опасных условиях и доносят правдивую информацию о войне.

Кто празднует день ангела 16 февраля 2026 года

По церковному календарю 16 февраля день ангела отмечают Даниил, Илья, Макар и Павел.

В этот день верующие молятся своим небесным покровителям, благодарят за заступничество и просят поддержки.

Традиционно именинников поздравляют теплыми словами, желают крепкого здоровья, выдержки и Божьего благословения.

Что нельзя делать 16 февраля 2026 года

Употреблять мясо и переедать.

Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.

Проявлять агрессию, уничтожать растения или вредить живому.

Провоцировать конфликты и действовать импульсивно.

Что можно делать сегодня

16 февраля — первый день Масленицы, который называли Встреча. В понедельник хозяйки начинали готовить блины и вареники с творогом, приглашали родных в гости и договаривались о угощениях в течение недели. Это время примирения, семейного тепла и подготовки к Великому посту.

По лунному календарю, хорошо начинать новые дела, планировать проекты, заниматься творчеством, искусством, наукой, решать финансовые вопросы и вопросы недвижимости.

День подходит для физических нагрузок, уборки, самообразования и духовных практик. Благоприятное время для зачатия.

Луна в знаке Водолея усиливает стремление к свободе и новым идеям. Успешными могут быть реформы, эксперименты, нестандартные решения. Хорошо общаться с друзьями, обсуждать планы, внедрять новшества, но без лишней резкости.

Народные приметы на 16 февраля 2026 года

Ясная и солнечная погода — к ранней и теплой весне.

Снег в этот день — весна придет быстро, но будет влажной.

Мороз 16 февраля — март задержится с теплом.

Туман утром — к оттепели в ближайшие дни.

Ветер с востока — к сухой весне.

