Сьогодні, 16 лютого , в Україні розпочинається Масниця — тиждень перед Великим постом, сповнений давніх традицій, частувань і родинних зустрічей.

Також цього дня відначається День військового журналіста України — професійне свято тих, хто працює в зоні бойових дій і документує правду про війну.

У світі на цю дату припадає Всесвітній день турботи — найбільше міжнародне свято, присвячене дітям, які перебувають у прийомних сім’ях або мають досвід життя в системі опіки.

Віряни 16 лютого вшановують пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня — яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити 16 лютого, народні прикмети, традиції Масниці та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 16 лютого 2026 року

Цього дня розпочинається Масниця – Сирний тиждень перед Великим постом.

Це підготовчий період до суворого духовного зосередження: м’ясо вже не вживають, проте дозволені молочні страви. Тому вареники чи налисники із сиром — саме та страва, яку сьогодні слід поставити на стіл.

Також цього дня церква вшановує пам’ять святих мучеників Памфила, Порфирія та інших, які постраждали за віру на початку IV століття в Кесарії Палестинській.

Святий Памфил був освіченим священиком і ревним проповідником, заснував церковну бібліотеку та не зрікся Христа під час гонінь.

Разом із ним мученицьку смерть прийняли його сподвижники — Павло, Валент, Порфирій та інші послідовники. Їх стратили близько 309 року за відкрите сповідування християнства.

Який сьогодні, 16 лютого 2026 року, день в Україні

16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста — професійне свято тих, хто висвітлює роботу війська та події в зоні бойових дій.

Свято започаткували у 2018 році наказом міністра оборони. Дату обрали на честь Дмитра Лабуткіна — капітана 3-го рангу та редактора телерадіостудії Бриз, який загинув 16 лютого 2015 року під Дебальцевим, виконуючи службові обов’язки.

Українські військові журналісти працюють безпосередньо поблизу лінії бойових дій, готують репортажі в небезпечних умовах і доносять правдиву інформацію про війну.

Хто святкує день ангела 16 лютого 2026 року

За церковним календарем 16 лютого день ангела відзначають Данило, Ілля, Макар і Павло.

Цього дня віряни моляться до своїх небесних покровителів, дякують за заступництво та просять підтримки.

Традиційно іменинників вітають теплими словами, бажають міцного здоров’я, витримки та Божого благословення.

Що не можна робити 16 лютого 2026 року

Вживати м’ясо та переїдати.

Влаштовувати гучні застілля й зловживати алкоголем.

Проявляти агресію, нищити рослини чи шкодити живому.

Провокувати конфлікти та діяти імпульсивно.

Що можна робити сьогодні

16 лютого — перший день Масниці, який називали Зустріч. У понеділок господині починали готувати млинці та вареники з сиром, запрошували рідних у гості й домовлялися про частування протягом тижня. Це час примирення, родинного тепла й підготовки до Великого посту.

За місячним календарем, добре починати нові справи, планувати проєкти, займатися творчістю, мистецтвом, наукою, вирішувати фінансові питання та питання нерухомості.

День підходить для фізичних навантажень, прибирання, самоосвіти та духовних практик. Сприятливий час для зачаття.

Місяць у знаку Водолія підсилює прагнення до свободи й нових ідей. Успішними можуть бути реформи, експерименти, нестандартні рішення. Добре спілкуватися з друзями, обговорювати плани, впроваджувати нововведення, але без зайвої різкості.

Народні прикмети на 16 лютого 2026 року

Ясна і сонячна погода — до ранньої та теплої весни.

Сніг цього дня — весна прийде швидко, але буде вологою.

Мороз 16 лютого — березень затримається з теплом.

Туман зранку — до відлиги найближчими днями.

Вітер зі сходу — до сухої весни.

