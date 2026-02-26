Какой праздник 26 февраля 2026 года и почему день следует провести в тишине
Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.
В мире на эту дату приходится День цифрового обучения, а также Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек и День термоса.
Верующие в этот день чтят память святого Порфирия Позднего.
Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – какой сегодня праздник 26 февраля, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 26 февраля 2026 года
В этот день православная церковь чтит память святого Порфирия Позднего.
Святой жил в IV-V веках. Сначала он вел монашескую жизнь, избрав путь уединения и аскезы, а затем стал епископом города Газы.
Какой сегодня, 26 февраля 2026 года, день в Украине
26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.
Именно в этот день в 2014 году под стенами парламента Крыма состоялся митинг мирных граждан, протестовавших против изменения статуса полуострова в пользу РФ.
С 2020 года памятная дата отмечается на государственном уровне, чествуя мужество и позицию жителей Крыма, открыто выступивших против российских оккупантов и их пособников.
Кто празднует день ангела 26 февраля 2026 года
Именины сегодня отмечают Иван, Николай, Петр, Сергей и Анна.
В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за опеку и просить защиты и поддержки. Родные и близкие поздравляют именинников.
Что нельзя делать 26 февраля 2026 года
- Плевать в реку.
- Брать в руки веревку.
- Сажать вербу.
- Начинать новые дела или важные проекты.
- Назначать свадьбу или помолвку.
- Выяснять отношения и вступать в конфликты.
- Употреблять алкоголь и злоупотреблять крепким кофе.
- Мужчинам – общаться с женщинами или искать с ними встречи.
Что можно делать сегодня
День лучше посвятить завершению уже начатых дел, которые нельзя отложить. Благоприятно заняться уборкой или ремонтом. Хорошо отправляться в короткие поездки, менять обстановку, встречаться с друзьями или родственниками.
День подходит для внутренней очистки – стоит провести больше времени в тишине, следить за мыслями, работать над собственными эмоциями и избегать агрессии.
Народные приметы на 26 февраля 2026 года
- Возвращение перелетных птиц предвещает хороший урожай хлеба.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет прохладным.
- Гнездование на холодной стороне обещает теплое лето.
- Ясная и солнечная погода – весна будет ранней.
- Сильный ветер – к затяжной холодной весне.
- Оттепель в этот день – к теплому марту.
- Мороз и иней утром – весна наступит не скоро.