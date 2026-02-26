Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

В мире на эту дату приходится День цифрового обучения, а также Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек и День термоса.

Верующие в этот день чтят память святого Порфирия Позднего.

Какой сегодня церковный праздник – 26 февраля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память святого Порфирия Позднего.

Святой жил в IV-V веках. Сначала он вел монашескую жизнь, избрав путь уединения и аскезы, а затем стал епископом города Газы.

Какой сегодня, 26 февраля 2026 года, день в Украине

26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

Именно в этот день в 2014 году под стенами парламента Крыма состоялся митинг мирных граждан, протестовавших против изменения статуса полуострова в пользу РФ.

С 2020 года памятная дата отмечается на государственном уровне, чествуя мужество и позицию жителей Крыма, открыто выступивших против российских оккупантов и их пособников.

Кто празднует день ангела 26 февраля 2026 года

Именины сегодня отмечают Иван, Николай, Петр, Сергей и Анна.

В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за опеку и просить защиты и поддержки. Родные и близкие поздравляют именинников.

Что нельзя делать 26 февраля 2026 года

Плевать в реку.

Брать в руки веревку.

Сажать вербу.

Начинать новые дела или важные проекты.

Назначать свадьбу или помолвку.

Выяснять отношения и вступать в конфликты.

Употреблять алкоголь и злоупотреблять крепким кофе.

Мужчинам – общаться с женщинами или искать с ними встречи.

Что можно делать сегодня

День лучше посвятить завершению уже начатых дел, которые нельзя отложить. Благоприятно заняться уборкой или ремонтом. Хорошо отправляться в короткие поездки, менять обстановку, встречаться с друзьями или родственниками.

День подходит для внутренней очистки – стоит провести больше времени в тишине, следить за мыслями, работать над собственными эмоциями и избегать агрессии.

Народные приметы на 26 февраля 2026 года

Возвращение перелетных птиц предвещает хороший урожай хлеба.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет прохладным.

Гнездование на холодной стороне обещает теплое лето.

Ясная и солнечная погода – весна будет ранней.

Сильный ветер – к затяжной холодной весне.

Оттепель в этот день – к теплому марту.

Мороз и иней утром – весна наступит не скоро.

