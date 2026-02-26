Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

У світі на цю дату припадає День цифрового навчання, а також Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок і День термоса.

Віряни цього дня вшановують пам’ять святого Порфирія Пізнього.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 26 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 26 лютого 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого Порфирія Пізнього.

Святий жив у IV-V століттях. Спершу він провадив чернече життя, обравши шлях усамітнення та аскези, а згодом став єпископом міста Гази.

Який сьогодні, 26 лютого 2026 року, день в Україні

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

Саме цього дня у 2014 році під стінами парламенту Криму відбувся мітинг мирних громадян, які протестували проти зміни статусу півострова на користь РФ.

З 2020 року пам’ятна дата відзначається на державному рівні, вшановуючи мужність і позицію мешканців Криму, які відкрито виступили проти російських окупантів та їхніх поплічників.

Хто святкує день ангела 26 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Іван, Микола, Петро, Сергій та Ганна.

У день ангела заведено молитися своєму небесному покровителю, дякувати за опіку та просити захисту й підтримки. Рідні та близькі вітають іменинників.

Що не можна робити 26 лютого 2026 року

Плювати в річку.

Брати до рук мотузку.

Саджати вербу.

Починати нові справи чи важливі проєкти.

Призначати весілля або заручини.

З’ясовувати стосунки та вступати в конфлікти.

Вживати алкоголь і зловживати міцною кавою.

Чоловікам – спілкуватися з жінками або шукати з ними зустрічі.

Що можна робити сьогодні

День краще присвятити завершенню вже розпочатих справ, які не можна відкласти. Сприятливо зайнятися прибиранням чи ремонтом. Добре вирушати у короткі поїздки, змінювати обстановку, зустрічатися з друзями чи родичами.

День підходить для внутрішнього очищення – варто провести більше часу в тиші, стежити за думками, працювати над власними емоціями та уникати агресії.

Народні прикмети на 26 лютого 2026 року

Повернення перелітних птахів віщує гарний врожай хліба.

Птахи в’ють гнізда на сонячній стороні – літо буде прохолодним.

Гніздування на холодній стороні обіцяє тепле літо.

Ясна й сонячна погода – весна буде ранньою.

Сильний вітер – до затяжної холодної весни.

Відлига цього дня – до теплого березня.

Мороз й іній зранку – весна настане не скоро.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.