Яке свято 26 лютого 2026 та чому день слід провести в тиші
Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.
У світі на цю дату припадає День цифрового навчання, а також Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок і День термоса.
Віряни цього дня вшановують пам’ять святого Порфирія Пізнього.
Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 26 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято – 26 лютого 2026 року
Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого Порфирія Пізнього.
Святий жив у IV-V століттях. Спершу він провадив чернече життя, обравши шлях усамітнення та аскези, а згодом став єпископом міста Гази.
Який сьогодні, 26 лютого 2026 року, день в Україні
26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.
Саме цього дня у 2014 році під стінами парламенту Криму відбувся мітинг мирних громадян, які протестували проти зміни статусу півострова на користь РФ.
З 2020 року пам’ятна дата відзначається на державному рівні, вшановуючи мужність і позицію мешканців Криму, які відкрито виступили проти російських окупантів та їхніх поплічників.
Хто святкує день ангела 26 лютого 2026 року
Іменини сьогодні відзначають Іван, Микола, Петро, Сергій та Ганна.
У день ангела заведено молитися своєму небесному покровителю, дякувати за опіку та просити захисту й підтримки. Рідні та близькі вітають іменинників.
Що не можна робити 26 лютого 2026 року
- Плювати в річку.
- Брати до рук мотузку.
- Саджати вербу.
- Починати нові справи чи важливі проєкти.
- Призначати весілля або заручини.
- З’ясовувати стосунки та вступати в конфлікти.
- Вживати алкоголь і зловживати міцною кавою.
- Чоловікам – спілкуватися з жінками або шукати з ними зустрічі.
Що можна робити сьогодні
День краще присвятити завершенню вже розпочатих справ, які не можна відкласти. Сприятливо зайнятися прибиранням чи ремонтом. Добре вирушати у короткі поїздки, змінювати обстановку, зустрічатися з друзями чи родичами.
День підходить для внутрішнього очищення – варто провести більше часу в тиші, стежити за думками, працювати над власними емоціями та уникати агресії.
Народні прикмети на 26 лютого 2026 року
- Повернення перелітних птахів віщує гарний врожай хліба.
- Птахи в’ють гнізда на сонячній стороні – літо буде прохолодним.
- Гніздування на холодній стороні обіцяє тепле літо.
- Ясна й сонячна погода – весна буде ранньою.
- Сильний вітер – до затяжної холодної весни.
- Відлига цього дня – до теплого березня.
- Мороз й іній зранку – весна настане не скоро.