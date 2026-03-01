Сегодня, 1 марта, в мире отмечают целый ряд различных событий — от гуманитарных инициатив до экологических и культурных дат.

На этот день приходятся: Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День осведомленности об управлении общественными рисками, День траура по людям с инвалидностью, Международный день инвалидного кресла, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день морской травы, День детского сна и Всемирный день комплимента.

В первый день марта по православной традиции почитают святую преподобную мученицу Евдокию.

Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 1 марта 2026 года

В этот день верующие вспоминают святую преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую.

В молодости она вела распутную жизнь, но, услышав ночное чтение Священного Писания о Божьем суде, задумалась, крестилась, раздала имущество и вступила в христианскую общину, впоследствии став ее настоятельницей.

После обращения Евдокия прожила 56 лет в покаянии и молитве, прославившись даром чудотворения. Ее покаянная жизнь не устроила управляющего Гелиополя Викентия, поэтому он приказал казнить святую мечом.

Кто празднует день ангела 1 марта 2026 года

Среди мужчин именины отмечают Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр и Петр. Среди женщин – Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Александра и Ольга.

В христианской традиции считается, что святые, в честь которых называют детей при рождении, являются духовными покровителями человека.

В этот день обычно посещают храм, молятся и принимают искренние поздравления от родных и друзей.

Что нельзя делать 1 марта 2026 года

Ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Одалживать деньги или брать в долг.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Начинать важные дела или крупные проекты.

Отправляться в дальний путь.

Принимать импульсивные финансовые решения.

Что можно делать сегодня

В народной традиции 1 марта считали первым днем нового года. Хозяева пересматривали запасы семян, готовились к полевым работам, приводили в порядок хозяйство без тяжелого труда. Хорошей приметой было сделать что-то полезное для семьи.

Это благоприятный день для молитвы, добрых дел и внутреннего очищения. Он хорошо подходит для уединения, размышлений и медитации. Сны могут быть вещими.

Народные приметы на 1 марта 2026 года

Какой день 1 марта – таким будет и лето.

Сильный ветер – весна будет затяжной.

Дождь – к теплому, но влажному лету.

Если снег еще лежит – осенью будет много грибов.

Ясная погода – к урожайному году.

