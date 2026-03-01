Сьогодні, 1 березня, у світі відзначають цілу низку різних подій — від гуманітарних ініціатив до екологічних та культурних дат.

На цей день припадають: Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День обізнаності про управління суспільними ризиками, День жалоби за людьми з інвалідністю, Міжнародний день крісла колісного, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день морської трави, День дитячого сну та Всесвітній день компліменту.

У першу день березня за православною традицією вшановують святу преподобну мученицю Євдокію.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 1 березня 2026 року

Цього дн віряни згадують святу преподобну мученицю Євдокію Іліопольську.

Замолоду вона вела розпусне життя, але, почувши нічне читання Святого Письма про Божий суд, замислилася, охрестилася, роздала майно та вступила до християнської спільноти, згодом ставши її настоятелькою.

Після навернення Євдокія прожила 56 років у покаянні та молитві, прославившись даром чудотворення. Її покаянне життя не влаштувало управителя Геліополя Вінкентія, тому він наказав стратити святу мечем.

Хто святкує день ангела 1 березня 2026 року

Серед чоловіків іменини відзначають Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр та Петро. Серед жінок – Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра та Ольга.

У християнській традиції вважається, що святі, на честь яких називають дітей при народження, є духовними заступниками людини.

Цього дня зазвичай відвідують храм, моляться та приймають щирі привітання від рідних і друзів.

Що не можна робити 1 березня 2026 року

Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.

Позичати гроші або брати в борг.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Починати важливі справи чи великі проєкти.

Вирушати в далеку дорогу.

Ухвалювати імпульсивні фінансові рішення

Що можна робити сьогодні

У народній традиції 1 березня вважали першим днем нового року. Господарі переглядали запаси насіння, готувалися до польових робіт, впорядковували господарство без важкої праці. Доброю прикметою було зробити щось корисне для родини.

Це сприятливий день для молитви, добрих справ і внутрішнього очищення. Він добре підходить для усамітнення, роздумів і медитації. Сни можуть бути віщими.

Народні прикмети на 1 березня 2026 року

Який день 1 березня – таким буде й літо.

Сильний вітер – весна буде затяжною.

Дощ – до теплого, але вологого літа.

Якщо сніг ще лежить – восени буде багато грибів.

Ясна погода – до врожайного року.

