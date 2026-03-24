Какой праздник 24 марта и как наши предки избавлялись от негативной энергии
Сегодня, 24 марта, в мире и в Украине День борьбы с заболеванием туберкулезом. Также на эту дату приходится День фтизиатра и Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
Церковь чтит память преподобного Захария, постника Печерского и святителя Артемия Солунского.
Какой сегодня церковный праздник — 24 марта 2026 года
Согласно календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября 2023 года, сегодня День памяти преподобного Захария, постника Печерского.
В целом, о преподобном мало, что известно, однако некоторые подробности сохранились. Захарий принял иночество в Киево-Печерский монастырь. Там он до самой смерти строгое постничество.
Предания гласят, что преподобный был “удостоен видения ангелов”. Мощи преподобного Захария почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Кроме того, в эту дату церковь также чтит память святителя Артемия Солунского. Он был епископом Селевкии (Малая Азия). Согласно преданию, на этот пост его назначил апостол Павел.
Артемий свято верил в Бога и был мудрым руководителем. Умер в глубокой старости.
Также сегодня, 24 марта, предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Уже завтра мы будем отмечать этот большой праздник.
Какой сегодня, 24 марта 2026 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают День борьбы с заболеванием туберкулезом — дату, призванную привлечь внимание к одной из самых опасных инфекционных болезней.
Она совпадает со Всемирным днем борьбы с туберкулезом, инициированным Всемирной организацией здравоохранения.
Дата выбрана неслучайно, ведь именно 24 марта 1882 немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, что стало прорывом в медицине.
Также сегодня свой профессиональный праздник — День фтизиатра — отмечают врачи, изучающие причины возникновения, закономерности, распространения, механизмы развития туберкулеза, а также методы его профилактики, диагностики и лечения.
Кто празднует день ангела 24 марта 2026 года
24 марта день ангела отмечают обладатели таких имен, как Владимир, Захар, Степан, Петр и Яков.
Что нельзя делать 24 марта 2026 года
- Сегодня, 24 марта, нельзя ссориться, ругаться, сквернословить.
- Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Нельзя обижать и обижаться.
- Не сплетничайте и не осуждайте.
- Не стоит грустить.
Что можно делать сегодня
24 марта верующие готовятся ко встрече Благовещения, а потому в этот день дома делают генеральную уборку. Стоит отметить, что в сам праздник не стоит заниматься физическим трудом, а потому лучше подготовится к нему заранее.
Наши предки также старались избавиться от ненужных и старых вещей, сжигая их на костре. Они верили, что таким образом избавляются от негативной энергии.
Народные приметы на 24 марта 2026 года
- Теплая ночь — к жаркой весне.
- Утренний туман — к потеплению.
- Снег полностью растаял — ждите теплый апрель.
- Мороз днем — к урожаю гречки и проса.
- Утренняя роса — к богатому урожаю проса.