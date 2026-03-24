Сьогодні, 24 березня, у світі та в Україні День боротьби із захворюванням на туберкульоз. Також на цю дату припадає День фтизіатра і Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

Церква вшановує пам’ять преподобного Захарія, пісника Печерського і святителя Артемія Солунського.

Яке сьогодні церковне свято – 24 березня 2026 року

Згідно з календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні День пам’яті преподобного Захарія, пісника Печерського.

Загалом, про преподобного мало що відомо, проте деякі подробиці збереглися. Захарій прийняв чернецтво в Києво-Печерський монастир. Там він до самої смерті дотримувався суворого постування.

Перекази свідчать, що преподобний був “удостоєний бачення ангелів”. Мощі преподобного Захарія спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, в цю дату церква також вшановує пам’ять святителя Артемія Солунського. Він був єпископом Селевкії (Мала Азія). Згідно з переказами, на цей пост його призначив апостол Павло.

Артемій свято вірив у Бога і був мудрим керівником. Помер у глибокій старості.

Також сьогодні, 24 березня, передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Уже завтра ми відзначатимемо це велике свято.

Який сьогодні, 24 березня 2026 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День боротьби із захворюванням на туберкульоз — дату, що покликана привернути увагу до однієї з найнебезпечніших інфекційних хвороб. Вона збігається зі Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом, який ініціювала Всесвітня організація охорони здоров’я. Дата обрана невипадково, адже саме 24 березня 1882 року німецький науковець Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, що стало проривом у медицині. Також сьогодні своє професійне свято — День фтизіатра — відзначають лікарі, що вивчають причини виникнення, закономірності, поширення, механізми розвитку туберкульозу, а також методи його профілактики, діагностики та лікування. Хто святкує день ангела 24 березня 2026 року 24 березня день ангела відзначають володарі таких імен, як Володимир, Захар, Степан, Петро та Яків. Що не можна робити 24 березня 2026 року Сьогодні, 24 березня, не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Не можна ображати й ображатися.

Не пліткуйте і не засуджуйте.

Не варто сумувати. Що можна робити сьогодні 24 березня віряни готуються до зустрічі Благовіщення, а тому цього дня вдома роблять генеральне прибирання. Варто зазначити, що в саме свято не варто займатися фізичною працею, а тому краще підготуватися до нього заздалегідь. Наші предки також намагалися позбутися непотрібних і старих речей, спалюючи їх на багатті. Вони вірили, що таким чином позбавляються негативної енергії. Народні прикмети на 24 березня 2026 року Тепла ніч – до спекотної весни.

Ранковий туман – до потепління.

Сніг повністю розтанув – чекайте на теплий квітень.

Мороз удень – до врожаю гречки та проса.

Ранкова роса – до багатого врожаю проса.

