Яке свято 24 березня і як наші пращури позбувалися негативної енергії
Сьогодні, 24 березня, у світі та в Україні День боротьби із захворюванням на туберкульоз. Також на цю дату припадає День фтизіатра і Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.
Церква вшановує пам’ять преподобного Захарія, пісника Печерського і святителя Артемія Солунського.
- Яке сьогодні церковне свято – 24 березня 2026 року
- Який сьогодні, 24 березня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 24 березня 2026 року
- Що не можна робити 24 березня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 24 березня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 24 березня 2026 року
Згідно з календарем, на який ПЦУ перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні День пам’яті преподобного Захарія, пісника Печерського.
Загалом, про преподобного мало що відомо, проте деякі подробиці збереглися. Захарій прийняв чернецтво в Києво-Печерський монастир. Там він до самої смерті дотримувався суворого постування.
Перекази свідчать, що преподобний був “удостоєний бачення ангелів”. Мощі преподобного Захарія спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Крім того, в цю дату церква також вшановує пам’ять святителя Артемія Солунського. Він був єпископом Селевкії (Мала Азія). Згідно з переказами, на цей пост його призначив апостол Павло.
Артемій свято вірив у Бога і був мудрим керівником. Помер у глибокій старості.
Також сьогодні, 24 березня, передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Уже завтра ми відзначатимемо це велике свято.