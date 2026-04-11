В субботу, 11 апреля, в канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится церемония схождения Благодатного огня.

Схождение Благодатного огня-2026 в Иерусалиме

В этом году церемония схождения Благодатного огня состоится в закрытом режиме из соображений безопасности.

Об этом сообщили в полиции Израиля. Соответствующее решение приняли после консультаций с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттиста Пицабалла.

Сейчас смотрят

В правоохранительных органах объяснили, что нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет проводить массовые собрания.

В частности, в последние недели вблизи святынь фиксировали падение ракет и обломков после перехватов, что создает реальную угрозу для паломников.

— Опасность реальна. Главная цель — это защита человеческой жизни, — отметили в израильской полиции.

Также отмечается, что из-за военных действий в регионе часть мест, которые традиционно посещают верующие, пока закрыта.

Как проходит церемония Благодатного огня

Перед началом в храме гасят весь свет — лампады, свечи и паникадила. После этого представители разных конфессий осматривают и запечатывают Кувуклию.

Иерусалимский патриарх заходит в Кувуклию для молитвы, перед этим его проверяют, чтобы убедиться в отсутствии какого-либо источника огня.

После схождения Благодатного огня он выносит 33 зажженные свечи — как символ века Иисуса Христа. Далее огонь передают представителям разных стран.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.