У суботу, 11 квітня, у переддень Великодня у храмі Гробу Господнього в Єрусалим відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню.

Сходження Благодатного вогню-2026 у Єрусалимі: трансляція

Цього року церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться у закритому режимі з міркувань безпеки.

Про це повідомили у поліції Ізраїлю.

Зараз дивляться

У правоохоронних органах пояснили, що нинішня безпекова ситуація не дозволяє проводити масові зібрання.

Зокрема, останніми тижнями поблизу святинь фіксували падіння ракет і уламків після перехоплень, що створює реальну загрозу для паломників.

— Небезпека є реальною. Головна мета — це захист людського життя, — наголосили в ізраїльській поліції.

Також зазначається, що через військові дії в регіоні частина місць, які традиційно відвідують віряни, наразі закрита.

Як проходить церемонія Благодатного вогню

Перед початком у храмі гасять усе світло — лампади, свічки та панікадила. Після цього представники різних конфесій оглядають і запечатують Кувуклію.

Єрусалимський патріарх заходить до Кувуклії для молитви, перед цим його перевіряють, щоб переконатися у відсутності будь-якого джерела вогню.

Після сходження Благодатного вогню він виносить 33 запалені свічки — як символ віку Ісуса Христа. Далі вогонь передають представникам різних країн.

Протягом століть Благодатний вогонь щороку сходить у храмі Гробу Господнього. Він побудований на місці, де був похований, а згодом воскрес Ісус Христос. У православній традиції Благодатний вогонь символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.