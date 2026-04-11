Сходження Благодатного вогню-2026 у Єрусалимі: онлайн-трансляція
У суботу, 11 квітня, у переддень Великодня у храмі Гробу Господнього в Єрусалим відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню.
Цього року церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться у закритому режимі з міркувань безпеки.
Про це повідомили у поліції Ізраїлю.
У правоохоронних органах пояснили, що нинішня безпекова ситуація не дозволяє проводити масові зібрання.
Зокрема, останніми тижнями поблизу святинь фіксували падіння ракет і уламків після перехоплень, що створює реальну загрозу для паломників.
— Небезпека є реальною. Головна мета — це захист людського життя, — наголосили в ізраїльській поліції.
Також зазначається, що через військові дії в регіоні частина місць, які традиційно відвідують віряни, наразі закрита.
Як проходить церемонія Благодатного вогню
Перед початком у храмі гасять усе світло — лампади, свічки та панікадила. Після цього представники різних конфесій оглядають і запечатують Кувуклію.
Єрусалимський патріарх заходить до Кувуклії для молитви, перед цим його перевіряють, щоб переконатися у відсутності будь-якого джерела вогню.
Після сходження Благодатного вогню він виносить 33 запалені свічки — як символ віку Ісуса Христа. Далі вогонь передають представникам різних країн.
Протягом століть Благодатний вогонь щороку сходить у храмі Гробу Господнього. Він побудований на місці, де був похований, а згодом воскрес Ісус Христос. У православній традиції Благодатний вогонь символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.