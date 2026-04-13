Традиционно на следующий день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. В народе верили, что вода в этот праздник имеет целебную силу против различных болезней. Поэтому обычно день был наполнен весельем, народными традициями и символическим очищением.

Когда Поливальный понедельник 2026 года

В 2026 году верующие празднуют Пасху 12 апреля. А обливать водой себя, друзей и родных нужно будет на следующий день, ведь Поливальный понедельник приходится на 13 апреля.

Считается, что обливание водой в день праздника оздоравливает людей, очищает и защищает от болезней. Понедельничной водой также окропляли скот, птицу и пчелы с ульями.

Что можно делать в Поливальный понедельник

Обливать родных и друзей водой.

Шутить и веселиться.

Угощать гостей паской, яйцами, различными блюдами.

Молиться, благодарить за воскресение Христа.

Отдыхать и продолжать отмечать Пасху.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Обижаться на обливания.

Обливать незнакомых людей без их согласия, особенно в общественных местах.

Заниматься физической работой, уборкой, рукоделием.

Грустить, ссориться, злиться, думать о плохом.

Злоупотреблять алкоголем и очень много есть.

