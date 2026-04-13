Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Поливальный понедельник 2026: дата и что нельзя делать
Традиционно на следующий день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. В народе верили, что вода в этот праздник имеет целебную силу против различных болезней. Поэтому обычно день был наполнен весельем, народными традициями и символическим очищением.
Когда Поливальный понедельник 2026 года
В 2026 году верующие празднуют Пасху 12 апреля. А обливать водой себя, друзей и родных нужно будет на следующий день, ведь Поливальный понедельник приходится на 13 апреля.
Считается, что обливание водой в день праздника оздоравливает людей, очищает и защищает от болезней. Понедельничной водой также окропляли скот, птицу и пчелы с ульями.
Что можно делать в Поливальный понедельник
- Обливать родных и друзей водой.
- Шутить и веселиться.
- Угощать гостей паской, яйцами, различными блюдами.
- Молиться, благодарить за воскресение Христа.
- Отдыхать и продолжать отмечать Пасху.
Что нельзя делать в Поливальный понедельник
- Обижаться на обливания.
- Обливать незнакомых людей без их согласия, особенно в общественных местах.
- Заниматься физической работой, уборкой, рукоделием.
- Грустить, ссориться, злиться, думать о плохом.
- Злоупотреблять алкоголем и очень много есть.
