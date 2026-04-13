Традиційно наступного дня після Великодня відзначають Поливаний понеділок. У народі вірили, що вода в це свято має цілющу силу проти різних хвороб. Тож зазвичай день був наповнений веселощами, народними традиціями і символічним очищенням.

Коли Поливаний понеділок 2026

У 2026 році віряни святкують Великдень 12 квітня. А обливати водою себе, друзів і рідних потрібно буде наступного дня, адже Поливаний понеділок припадає на 13 квітня.

Вважається, що обливання водою в день свята оздоровлює людей, очищує та захищає від хвороб. Понеділковою водою також окроплювали худобу, птицю та бджоли з вуликами.

Що можна робити в Поливаний понеділок

Обливати рідних та друзів водою.

Жартувати й веселитися.

Пригощати гостей паскою, яйцями, різними стравами.

Молитися, дякувати за воскресіння Христа.

Відпочивати і продовжувати відзначати Великдень.

Що не можна робити в Поливаний понеділок

Ображатися на обливання.

Обливати незнайомих людей без їхньої згоди, особливо в громадських місцях.

Займатися фізичною роботою, прибиранням, рукоділлям.

Сумувати, сваритися, злитися, думати про погане.

Зловживати алкоголем і дуже багато їсти.

