Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.
Поливаний понеділок 2026: дата і що не можна робити
Традиційно наступного дня після Великодня відзначають Поливаний понеділок. У народі вірили, що вода в це свято має цілющу силу проти різних хвороб. Тож зазвичай день був наповнений веселощами, народними традиціями і символічним очищенням.
Коли Поливаний понеділок 2026
У 2026 році віряни святкують Великдень 12 квітня. А обливати водою себе, друзів і рідних потрібно буде наступного дня, адже Поливаний понеділок припадає на 13 квітня.
Вважається, що обливання водою в день свята оздоровлює людей, очищує та захищає від хвороб. Понеділковою водою також окроплювали худобу, птицю та бджоли з вуликами.
Зараз дивляться
Що можна робити в Поливаний понеділок
- Обливати рідних та друзів водою.
- Жартувати й веселитися.
- Пригощати гостей паскою, яйцями, різними стравами.
- Молитися, дякувати за воскресіння Христа.
- Відпочивати і продовжувати відзначати Великдень.
Що не можна робити в Поливаний понеділок
- Ображатися на обливання.
- Обливати незнайомих людей без їхньої згоди, особливо в громадських місцях.
- Займатися фізичною роботою, прибиранням, рукоділлям.
- Сумувати, сваритися, злитися, думати про погане.
- Зловживати алкоголем і дуже багато їсти.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.