За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 31 мая

  • личного состава — около 1 364 060 (+1 560) человек;
  • танков — 11 962 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 657 (+14) ед;
  • артиллерийских систем — 42 987 (+57) ед;
  • РСЗО — 1 819 (+6) ед;
  • средства ПВО — 1 399 (+1) ед;
  • самолетов — 436 ед;
  • вертолетов — 353 ед;
  • наземные робототехнические комплексы — 1 519 (+19) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) ед;
  • крылатые ракеты — 4 693 ед;
  • корабли/катера — 33 ед;
  • подводные лодки — 2 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 101 237 (+524) ед;
  • специальная техника — 4 234 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Дроны атаковали Саратовский НПЗ: на заводе вспыхнул пожар
Атака українських дронів

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.