Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 31 мая: ВСУ уничтожили 1 560 оккупантов и 57 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 560 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 31 мая
- личного состава — около 1 364 060 (+1 560) человек;
- танков — 11 962 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 24 657 (+14) ед;
- артиллерийских систем — 42 987 (+57) ед;
- РСЗО — 1 819 (+6) ед;
- средства ПВО — 1 399 (+1) ед;
- самолетов — 436 ед;
- вертолетов — 353 ед;
- наземные робототехнические комплексы — 1 519 (+19) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) ед;
- крылатые ракеты — 4 693 ед;
- корабли/катера — 33 ед;
- подводные лодки — 2 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны — 101 237 (+524) ед;
- специальная техника — 4 234 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.