За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 31 мая

личного состава — около 1 364 060 (+1 560) человек;

танков — 11 962 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 24 657 (+14) ед;

артиллерийских систем — 42 987 (+57) ед;

РСЗО — 1 819 (+6) ед;

средства ПВО — 1 399 (+1) ед;

самолетов — 436 ед;

вертолетов — 353 ед;

наземные робототехнические комплексы — 1 519 (+19) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 320 327 (+1 894) ед;

крылатые ракеты — 4 693 ед;

корабли/катера — 33 ед;

подводные лодки — 2 ед;

автомобильная техника и автоцистерны — 101 237 (+524) ед;

специальная техника — 4 234 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.