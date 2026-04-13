Поливальный понедельник 2026: картинки-поздравления, заряженные на позитив
Поливальный понедельник — это веселый и символический праздник, который в Украине традиционно отмечают на второй день после Пасхи. В 2026 году он приходится на 13 апреля.
Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому обливание символизирует очищение от всего плохого и начало новой жизни. Правда, иногда погода преподносит сюрпризы, и после такого праздника есть риск простудиться.
Поздравьте родных и друзей в Поливальный понедельник 2026
Поливальный понедельник 2026 — картинки с поздравлениями
Пожелайте своим дорогим людям счастья и здоровья, создав атмосферу тепла и любви.
К слову, в разных регионах Украины существуют свои особенности празднования Поливального понедельника.
На Подолье парни обливали девушек водой, а те дарили им писанки в знак благодарности.
На Гуцульщине девушки прятали пасхальные яйца за пазуху, а парни пытались их отобрать.
В Сколевском районе девушки откупались от парней писанками, чтобы те не обливали их водой.