Поливаний понеділок – це веселе та символічне свято, яке в Україні традиційно відзначають на другий день після Великодня. У 2026 році воно припадає на 13 квітня.

Вважається, що вода в цей день має цілющі властивості, тому обливання символізує очищення від усього поганого та початок нового життя. Щоправда, інколи погода підносить сюрпризи, і після такого свята є ризик застудитися.

Утім, долучитися до свята можна, залишившись при цьому сухим.

Поливаний понеділок 2026 – картинки з привітаннями

Побажайте своїм дорогим людям щастя та здоровʼя, створивши атмосферу тепла та любові.

До слова, у різних регіонах України існують свої особливості святкування Поливаного понеділка.

На Поділлі хлопці обливали дівчат водою, а ті дарували їм писанки на знак вдячності. ​

На Гуцульщині дівчата ховали великодні яйця за пазуху, а парубки намагались їх відібрати. ​

У Сколівщині дівчата відкуплялися від хлопців писанками, щоб ті не обливали їх водою. ​

