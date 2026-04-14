Пасха — главный христианский праздник, символизирующий Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. В отличие от Рождества, которое имеет фиксированную дату, Пасха каждый год меняется, ведь ее расчет привязан не к календарю, а к астрономическим явлениям, в частности к фазам Луны и дню весеннего равноденствия.

Когда Пасха 2027 в Украине: как рассчитать дату

Традиция определения даты Пасхи берет свое начало еще с IV века. В 325 году Первый Вселенский собор закрепил правило, согласно которому Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия, условно 21 марта. Именно эта формула стала основой для вычисления даты праздника во всем христианском мире.

Впрочем, со временем единая система расчета начала отличаться. Причина заключается не в самом правиле, а в том, что разные ветви христианства стали пользоваться разными календарями.

В результате одно и то же астрономическое событие в разных системах вычисляется по-разному, и поэтому даты Пасхи часто не совпадают.

Есть и еще один важный момент, который сохраняется именно у восточных верующих — Пасха не может праздноваться раньше или одновременно с иудейской Пасхой. В западной церкви такого ограничения нет, и это также влияет на окончательную дату празднования.

Разница в датах празднования Пасхи между западной и восточной христианскими традициями объясняется прежде всего различиями в церковных календарях. Католическая церковь и большинство протестантских конфессий используют григорианский календарь, тогда как православные церкви следуют юлианскому, а Православная церковь Украины — новоюлианскому календарю.

Ключевое отличие заключается именно в способе вычисления даты Пасхи, хотя обе традиции исходят из одного принципа: праздник отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Разница возникает из-за того, что в разных календарных системах по-разному определяется дата самого весеннего равноденствия.

В результате этого православная Пасха не может наступить раньше 4 апреля, тогда как у католиков самая ранняя возможная дата приходится на 22 марта.

Когда православная Пасха в 2027 году

Пасху 2027 года по новому календарю в Украине православные верующие будут праздновать 2 мая.

Несмотря на расхождения в датах, разные календари не меняют главного смысла праздника. Для всех христиан Пасха остается символом Воскресения, надежды и духовного обновления, а разные дни празднования являются скорее историческим следствием развития церковной традиции, чем богословским противоречием.

Когда католическая Пасха в 2027 году

В 2027 году разница между датами Пасхи у православных христиан и римско-католиков будет более заметной, чем в 2026 году. В частности, римско-католическая Пасха придется на 28 марта, а православная — на 2 мая.

Связанные темы:

