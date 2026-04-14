Великдень є головним християнським святом, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. На відміну від Різдва, яке має фіксовану дату, Великдень щороку змінюється, адже його обчислення прив’язане не до календаря, а до астрономічних явищ, зокрема фаз Місяця та дня весняного рівнодення.

Коли Великдень у 2027 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли Великдень 2027 в Україні: як обчислити дату

Традиція визначення дати Великодня бере початок ще з IV століття. У 325 році Перший Вселенський собор закріпив правило, за яким Великдень святкується у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення, умовно 21 березня. Саме ця формула стала основою для обчислення дати свята у всьому християнському світі.

Зараз дивляться

Втім, з часом єдина система розрахунку почала відрізнятися. Причина полягає не в самому правилі, а в тому, що різні гілки християнства почали користуватися різними календарями.

У результаті одна й та сама астрономічна подія в різних системах обчислюється по-різному, і тому дати Великодня часто не збігаються.

Є й ще один важливий момент, який зберігається саме у східних вірян – Великдень не може святкуватися раніше або одночасно з юдейською Пасхою. У західній церкві такого обмеження немає, і це також впливає на кінцеву дату святкування.

Різниця у датах святкування Великодня між західною та східною християнськими традиціями пояснюється насамперед відмінностями у церковних календарях. Католицька церква та більшість протестантських конфесій користуються григоріанським календарем, тоді як православні церкви дотримуються юліанського, а от Православна церква України — новоюліанського календаря.

Ключова відмінність полягає саме у способі обчислення дати Великодня, хоча обидві традиції виходять із одного принципу: свято відзначається у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення.

Різниця виникає через те, що в різних календарних системах по-різному визначається дата самого весняного рівнодення.

У результаті цього православний Великдень не може настати раніше 4 квітня, тоді як у католиків найраніша можлива дата припадає на 22 березня.

Коли православний Великдень у 2027 році

Великдень 2027 по новому календарю в Україні, православні віряни святкуватимуть 2 травня.

Попри розбіжності у датах, різні календарі не змінюють головного змісту свята. Для всіх християн Великдень залишається символом Воскресіння, надії та духовного оновлення, а різні дні святкування є радше історичним наслідком розвитку церковної традиції, ніж богословською суперечністю.

Коли католицький Великдень у 2027 році

У 2027 році розрив між датами Великодня православних християн та римо-католиків буде помітнішим, ніж у 2026 році. Зокрема римо-католицький Великдень припаде на 28 березня, а православний — на 2 травня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.