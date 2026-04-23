Традиционно 23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник специалистов, которые помогают другим находить душевное равновесие, преодолевать тревожность и лучше понимать себя.

Сегодня стоит поблагодарить психологов, которые исцеляют словом, поддерживают в сложные времена, вселяют надежду и веру в себя.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления со Всеукраинским днем психолога в стихах и прозе.

Всеукраинский день психолога: поздравления в стихах

***

Вам желаю вдохновения,

И всегда быть в настроении.

Чтобы людям очень быстро

Вы снимали напряжение.

Чтоб уверенность вселяли,

Жизнь меняя к лучшему.

В день психолога желаю

Только наилучшего!

***

С Днем психолога примите

Поздравления от нас!

Вечно вы тепло храните,

Что живет в душе у вас.

Счастья вам, добра, терпенья,

Сил, здоровья и идей,

От клиентов уваженья

И поддержки от друзей.



***

С Днем психолога поздравляем,

Счастья в жизни вам желаем,

В работе — успехов, терпения,

Позитива, любви и везения!



***

Любви, добра и веры в чудо,

Здоровья в теле и в душе,

Эмоций радостных побольше

И быть всегда на высоте!

Успехов в жизни, на работе,

Комфорта в доме и тепла,

Счастья вселенского желаю.

С Днем психолога тебя!

***

Понимать ты можешь душу,

Разговаривать и слушать,

Помогать своим советом

И поддерживать при этом.

Поздравляю с твоим днем!

Пусть лишь счастье будет в нем.

Радости, здоровья, света

И тепла в душе, как летом!

***

Поздравления со Всеукраинским днем психолога в прозе

***

Поздравляю с Днем психолога! Желаю внутренней силы, профессионального развития, вдохновения, мудрости и успеха во всех делах. Пусть в твоей жизни всегда будет место для света, надежды и душевного спокойствия. Спасибо за твою работу!

***

С праздником, уважаемые психологи! Вы помогаете другим быть лучше, сильнее, увереннее. Желаем вам радости, тепла и родных людей рядом. Пусть каждый день жизни будет наполнен приятными эмоциями, а все запланированное удается легко и быстро!

***

Уважаемые психологи! Вы — как фонарики в тумане тревог и сомнений. Спасибо вам за терпение, за умение слушать и быть рядом в самые трудные моменты. Желаем, чтобы ваше сердце всегда было наполнено светом, а каждый день дарил веру в то, что вы делаете невероятно важное дело.

***

С Днем психолога! Пусть ваш ежедневный труд возвращается к вам добром, гармонией и улыбками людей, которым вы помогли. Желаю крепкого здоровья, радости в сердце и профессионального огонька, который вдохновляет.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Вы умеете чувствовать людей и давать советы, которые согревают душу в сложные моменты. Пусть в вашей жизни будет много благодарности, тепла и любви — потому что вы это действительно заслуживаете.

***

