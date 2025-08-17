Как снизить уровень повышенной тревожности: практические советы психолога

Главное Сама по себе тревожность очень важная эмоция, которая защищает от опасности.

Один из основных признаков мега тревожности - накручивание себя по любому поводу.

Снизить уровень тревожности поможет, в частности, медитация или ритмичное дыхание.

Какой уровень тревожности считается повышенным, чем это опасно для психики и как снизить градус этой эмоции, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.

Симптомы и риски повышенного уровня тревожности

По словам нашего эксперта, сама по себе тревожность не опасна, поскольку это защитная реакция организма и психики на стресс, на ощущение угрозы и чего-то зловеще неизвестного.

— Если бы у нас не было этой эмоции, мы не смогли бы защититься от опасных ситуаций, — говорит Виктория.

Однако, если тревожность перерастает в паранойю, это представляет опасность не только для психики, но и для всего организма.

Среди основных симптомов повышенной тревожности психолог назвала:

“накручивание” себя по любому (даже незначительному) поводу, то есть когда человек делает из мухи слона;

внутреннее изнурительное напряжение, которое не уходит, даже когда ситуация уже разрешилась.

По словам эксперта, постоянно напряжение психики чревато нервным срывом, депрессией, нарушением сна.

Как помочь себе при повышенной тревожности:

в первую очередь нужно проработать себя, свою уверенность и самооценку;

важно улавливать деструктивные мысли, чтобы понять, какая именно ситуация спровоцировала внутреннюю панику. Тогда вам будет легче справляться с внутренним вулканом;

когда тревожность гонит вперед, нагоняя панику, нужно сделать паузу и переключиться на окружающую среду, почувствовать себя в моменте, здесь и сейчас;

во время приступа тревожности важно снять напряжение в теле, чтобы избежать спазмов и зажимов. Здесь помогут йога, медитация или ритмичное дыхание;

также необходимо максимально ограничить себя от новостей, негативных пабликов, так как очень часто тревожные люди все проблемы тянут на себя, тем самым усугубляя свое состояние;

ведите дневник собственных эмоций, анализируйте свои реакции на события, замечания других;

избавляйтесь от негативной привычки сравнивать себя с более успешными, на ваш взгляд, людьми, вгоняя себя тем самым в еще большую тревожность и апатию. Дайте себе свободу, разрешите себе иметь право на ошибки, усталость, растерянность, непонимание чего-то.

— Важно понять для себя, что жизнь должна быть легкой, непринужденной, что за всеми благами в мире нам не угнаться, а вот постоянное напряжение приведет к критическому истощению нервной системы, — резюмирует психолог.

