У пʼятницю, 24 квітня, відзначається Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру, Міжнародний день солідарності молоді, Всесвітній день жіночого здоровʼя, Всесвітній тиждень імунізації, Всесвітній день захисту лабораторних тварин та День водопровідника.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Сави Стратилата.

Яке сьогодні церковне свято – 24 квітня 2026 року

24 квітня віряни згадують мученика Саву Стратилата, який жив у III столітті і був воєводою, служив за часів правління імператора Авреліана.

З юності Сава був християнином і віддано дотримувався заповідей Христа. Він допомагав бідним, відвідував у темницях ув’язнених вірян, зцілював від хвороб, проганяв бісів.

Коли імператор дізнався, що Сава – християнин, то почав вимагати від нього зректися Христа. Мученик скинув із себе воїнський пояс і сказав, що ніколи не відречеться від своєї віри. Після різних катувань, які святий Сава мужньо переніс, у 272 році його втопили в ріці Тибр.

Хто святкує день ангела 24 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій та Єлизавета.

Що не можна робити 24 квітня 2026 року

24 квітня заборонено сваритися, лихословити, проявляти агресію та жорстокість. За повір’ями, все сказане цього дня має велику силу – як добре, так і зле.

Не варто брати і давати гроші в борг – сьогодні краще уникати будь-яких фінансових угод. Заборонено пускати непроханих гостей в дім, інакше вони принесуть біду.

Якщо 24 квітня пішов дощ, то не рекомендується нічого сіяти на городі, бо влітку буде багато бур’янів.

Що можна робити сьогодні

Цього дня наші предки сіяли овес, якщо погода цьому сприяла. Було заведено готувати страви з вівса. Ними пригощали близьких, а також роздавали нужденним, щоб в домі був достаток.

Народні прикмети на 24 квітня 2026 року

Вночі на небі немає зірок – чекайте на дощ.

З’явилися крилаті мурахи – до спеки.

Ввечері багато комарів – до хорошого врожаю зернових.

Сонце увесь день ховається за хмарами – у травні будуть грози.

Чути грім – рік буде врожайним.

