Сегодня, 25 апреля 2026 года, в Украине отмечают несколько важных событий. В частности, парикмахеры празднуют свой профессиональный день, а верующие вспоминают святого апостола Марка.

Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2026 года

Православная церковь чтит память святого апостола Марка — одного из первых проповедников христианства, который сопровождал апостолов Петра и Павла в миссиях.

Именно Марку принадлежит одно из четырех Евангелий, а его имя связано с основанием Александрийской церкви. Он принял мученическую смерть за веру, оставшись до конца верным своему служению.

Какой сегодня, 25 апреля 2026 года, день в Украине

В Украине 25 апреля отмечают День парикмахера. Это профессия, сопровождающая человечество еще с античных времен. Мастера причесок не только придают форму внешности, но и помогают людям чувствовать уверенность в себе.

Кто празднует день ангела 25 апреля 2026 года

Именины в этот день празднуют мужчины с именами Марк, Василий и Сергей.

Что нельзя делать 25 апреля 2026 года

Запрещено ссориться, проклинать, обижать близких.

Не рекомендуется тяжелый труд, в частности в поле или на огороде.

Не стоит ловить рыбу или охотиться.

Что можно делать сегодня

Это благоприятное время для молитвы, примирения, домашнего уюта и покоя.

Девушки вставали на рассвете, чтобы умыться росой, потому что верили, что это помогает сохранить молодость и красоту.

Народные приметы на 25 апреля 2026 года

Если на небе видна радуга — ждите хорошей погоды.

Солнечный день обещает жаркое лето.

Кукушка кует — это признак того, что заморозков больше не будет.

Громко поют птицы — к потеплению.

Похолодало резко — могут быть майские заморозки.

Если день солнечный, а цветы остаются закрытыми — ожидается ухудшение погоды.

