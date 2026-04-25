Какой праздник 25 апреля 2026 года и какую силу имеет роса в этот день
Сегодня, 25 апреля 2026 года, в Украине отмечают несколько важных событий. В частности, парикмахеры празднуют свой профессиональный день, а верующие вспоминают святого апостола Марка.
Какой сегодня церковный праздник — 25 апреля 2026 года
Православная церковь чтит память святого апостола Марка — одного из первых проповедников христианства, который сопровождал апостолов Петра и Павла в миссиях.
Именно Марку принадлежит одно из четырех Евангелий, а его имя связано с основанием Александрийской церкви. Он принял мученическую смерть за веру, оставшись до конца верным своему служению.
Какой сегодня, 25 апреля 2026 года, день в Украине
В Украине 25 апреля отмечают День парикмахера. Это профессия, сопровождающая человечество еще с античных времен. Мастера причесок не только придают форму внешности, но и помогают людям чувствовать уверенность в себе.
Кто празднует день ангела 25 апреля 2026 года
Именины в этот день празднуют мужчины с именами Марк, Василий и Сергей.
Что нельзя делать 25 апреля 2026 года
- Запрещено ссориться, проклинать, обижать близких.
- Не рекомендуется тяжелый труд, в частности в поле или на огороде.
- Не стоит ловить рыбу или охотиться.
Что можно делать сегодня
Это благоприятное время для молитвы, примирения, домашнего уюта и покоя.
Девушки вставали на рассвете, чтобы умыться росой, потому что верили, что это помогает сохранить молодость и красоту.
Народные приметы на 25 апреля 2026 года
- Если на небе видна радуга — ждите хорошей погоды.
- Солнечный день обещает жаркое лето.
- Кукушка кует — это признак того, что заморозков больше не будет.
- Громко поют птицы — к потеплению.
- Похолодало резко — могут быть майские заморозки.
- Если день солнечный, а цветы остаются закрытыми — ожидается ухудшение погоды.