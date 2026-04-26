Три страны присоединились к инициативе по приоритетному перечню потребностей (PURL) для помощи Силам обороны Украины на саммите Европейского Союза на Кипре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве.

Владимир Зеленский не уточнил, какие именно три страны присоединились к поддержке Украины по инициативе PURL.

– Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это не публичная информация. Три страны присоединились к программе PURL во время Кипра на общую сумму около €350-400 млн, – сказал он.

Кроме этого президент подтвердил участие Украины на саммите НАТО, который запланирован в Анкаре на территории Турции в течение 7 и 8 июля. Однако пока рано говорить, в каком формате, утверждает Зеленский.

