Украина примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

Об этом 26 апреля сообщил глава государства Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

Украина на саммите НАТО: что известно

Зеленский подчеркнул, что пока преждевременно говорить о деталях состава делегации или уровне участия.

— Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена ​​на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто пока рано сказать, — отметил он.

Напомним, саммит НАТО запланирован на 7-8 июля 2026 года и состоится в президентском комплексе Бештепе в Анкаре (Турция).

Еще в прошлом году, анонсируя предстоящий саммит НАТО-2026, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что лидеры продолжат делать НАТО более сильным, более справедливым и более эффективным альянсом, готовым реагировать на критические вызовы безопасности.

Саммит НАТО в Турции состоится уже во второй раз. Первое такое мероприятие провели в 2004 году в Стамбуле, когда блок приветствовал семерых новых членов — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению.

Предыдущая встреча лидеров стран НАТО состоялась 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). По ее результатам союзники согласились постепенно довести ежегодные оборонные расходы до 5% валового внутреннего продукта каждого государства-члена.

