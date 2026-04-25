Сьогодні, 25 квітня 2026 року, в Україні відзначають кілька важливих подій. Зокрема, перукарі святкують свій професійний день, а віряни згадують святого апостола Марка.

Яке сьогодні церковне свято – 25 квітня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Марка – одного з перших проповідників християнства, який супроводжував апостолів Петра й Павла у місіях.

Саме Маркові належить одне з чотирьох Євангелій, а його ім’я пов’язане з заснуванням Олександрійської церкви. Він прийняв мученицьку смерть за віру, залишившись до кінця вірним своєму служінню.

Який сьогодні, 25 квітня 2026 року, день в Україні

В Україні 25 квітня відзначають День перукаря. Це професія, що супроводжує людство ще з античних часів. Майстри зачісок не лише надають форму зовнішності, а й допомагають людям відчувати впевненість у собі.

Хто святкує день ангела 25 квітня 2026 року

Іменини цього дня святкують чоловіки з іменами Марк, Василь та Сергій.

Що не можна робити 25 квітня 2026 року

Оскільки цей день збігається зі Світлою п’ятницею, на нього накладаються певні духовні обмеження.

Заборонено сваритися, проклинати, ображати близьких.

Не рекомендується важка праця, зокрема в полі чи на городі.

Не варто ловити рибу чи полювати.

Що можна робити сьогодні

Це сприятливий час для молитви, примирення, домашнього затишку та спокою.

Дівчата вставали на світанку, щоби вмитися росою, бо вірили, що це допомагає зберегти молодість і красу.

Народні прикмети на 25 квітня 2026 року

Якщо на небі видно веселку – чекайте гарної погоди.

Сонячний день обіцяє спекотне літо.

Зозуля кує – це ознака того, що заморозків більше не буде.

Голосно співають птахи – до потепління.

Похолодало різко – можуть бути травневі заморозки.

Якщо день сонячний, а квіти залишаються закритими – очікується погіршення погоди.

Пов'язані теми:

