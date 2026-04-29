Сьогодні, 29 квітня, любителі спорту відзначають Всеукраїнський день футболу, а шанувальники мистецтва – Міжнародний день танцю. Православні віряни вшановують пам’ять дев’яти мучеників Кизицьких і преподобного Мемнона Чудотворця.

Факти ICTV підготували інформацію про те, які свята припадають на цю дату, кого привітати з іменинами, а також розповіли, що можна і чого не варто робити у цей день.

Яке сьогодні церковне свято – 29 квітня 2026 року

Цього дня православна церква згадує дев’ятьох мучеників Кизицьких, відомих своєю міцною вірою та здатністю до зцілення. Вони постраждали за християнство, зазнавши жорстоких катувань, але не відреклися від віри й прийняли мученицьку смерть.

Зараз дивляться

Цього дня також вшановують пам’ять святого преподобного Мемнона Чудотворця – великого аскета та наставника, який жив у пустелі та уславився духовними подвигами й численними чудесами.

Який сьогодні, 29 квітня 2026 року, день в Україні

В нашій країні 29 квітня святкують Всеукраїнський день футболу – свято, яке об’єднує як професійних спортсменів, так і мільйони шанувальників цієї гри. Футбол давно став частиною української культури, а історія розвитку цього виду спорту в Україні налічує понад століття.

Також 29 квітня весь світ відзначає Міжнародний день танцю – свято, яке об’єднує представників різних народів через мову рухів та мистецтво хореографії.

Хто святкує день ангела 29 квітня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Арсеній, Артем, Богдан та Василь.

Що не можна робити 29 квітня 2026 року

У цей день не варто влаштовувати гучні святкування чи заходи на кшталт весіль або днів народжень. Також небажані сварки, плітки, суперечки та прояви гніву – вважається, що негативні емоції в цей день мають особливо важкі наслідки.

Що можна робити сьогодні

29 квітня радять звертатися з молитвами до дев’яти мучеників за зцілення від тілесних і душевних недуг. Особливо це стосується тих, хто страждає від хронічних захворювань або психічних розладів.

Народні прикмети на 29 квітня 2026 року

Ясна та тепла погода обіцяє сухе й сонячне літо.

Поява великої кількості жуків передвіщає посуху.

Якщо видно блискавку перед дощем – негода затягнеться.

Хмарне небо й дощ вказують на вологе літо.

Ластівки прилетіли – стабільне тепло вже не за горами.

Зоряне небо вночі обіцяє багатий врожай.

Комахи шукають укриття – скоро буде дощ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.