Ежегодно 4 мая в мире отмечают Международный день пожарных. Это профессиональный праздник тех, кто, постоянно рискуя своей жизнью, спасает других от огня и опасности.

Особое значение событие приобрело после начала полномасштабной войны. Сегодня украинские пожарные первыми прибывают на места ракетных ударов РФ. Они не только тушат масштабные пожары, но и разбирают завалы после обстрелов, спасают людей из-под руин, часто работают под угрозой повторных вражеских ударов.

В день праздника стоит поблагодарить всех пожарных за мужество, выносливость и героизм. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем пожарных в стихах и прозе.

Международный день пожарных — история праздника

Инициатором установления Международного дня пожарных (International Firefighters’ Day) стала австралийская пожарная Джей Джей Эдмондсон. Таким образом она хотела почтить память пятерых своих коллег, погибших во время тушения лесного пожара в Австралии 2 декабря 1998 года.

Интересно, что дата праздника была выбрана неслучайно — 4 мая также считается днем святого Флориана, покровителя пожарных. Именно он в III веке охранял Римскую империю от огненной стихии, Флориан до сих пор является символом мужества и отваги.

Поздравления с Международным днем пожарных в стихах

***

Быть пожарным — это гордость,

И достоинство, и честь.

Ваших мужественных качеств

В жизни нам не перечесть.

От души вас поздравляем

С профессиональным днем.

Искренне всем вам желаем

Побеждать в борьбе с огнем.

Пусть не знают ваши семьи

Горестей, тревог и бед.

На великой вашей службе

Вам желаем лишь побед.

***

С Международным днем пожарных

Поздравляем от души!

Пожелать хотим здоровья,

Мира, счастья и любви!

Спасибо вам за смелость вашу,

За труд нелегкий и отвагу,

За мужество, за героизм,

За все, друзья, благодарим!



***

С Днем пожарных поздравляю,

Профессиональных побед желаю.

Пусть на поприще огня,

Не видать вам бед и зла.

Пусть сопутствует успех,

Вы в вашем деле лучше всех.



***

Ваш труд под силу только смелым.

Лишь тем, кому неведом страх.

Лишь самым стойким и умелым,

Добро сияет в чьих глазах.

Пусть вас успех не покидает,

А счастье ждет вас на пути.

Пусть лишь душа огнем пылает,

Пусть пламя чувств горит в груди.

***

Международный день пожарных —

Праздник значимый и важный.

Поздравляем с почетом

Сильных, смелых и отважных.

Пусть огонь горит в сердце,

Звезды в небе зажгутся.

Вам желаем согреться

Счастья искренним чувством!



***

Поздравления с Международным днем пожарных в прозе

***

Поздравляю с Международным днем пожарных! Желаю никогда не терять бдительности, уверенности, мастерства и профессионализма. Спасибо вам за отвагу, терпение и настоящий героизм.

***

Поздравляю с праздником! Профессия пожарного — одна из самых опасных и сложных. Поэтому я искренне желаю тебе крепкого здоровья, стальных нервов, мира и удачи во всем!

***

С Международным днем пожарных! Пусть в работе будет меньше риска, а стихия подчиняется вам. Желаю здоровья, поддержки родных и уважения от общества. Вы — настоящие герои!

***

Работа пожарного — это не просто профессия, а призвание. Спасибо за каждый спасенный дом, за каждую спасенную душу. Пусть судьба будет благосклонна к вам!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю безопасных и спокойных смен. Надежных товарищей, замечательной амуниции и спецтехники. Будьте внимательными, здоровыми, готовыми к подвигам и всегда в хорошем настроении!

***

