Дякуємо за відвагу: привітання з Міжнародним днем пожежників
Щороку 4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. Це професійне свято тих, хто, постійно ризикуючи своїм життям, рятує інших від вогню і небезпеки.
Особливого значення подія набула після початку повномасштабної війни. Сьогодні українські вогнеборці першими прибувають на місця ракетних ударів РФ. Вони не лише гасять масштабні пожежі, а й розбирають завали після обстрілів, рятують людей з-під руїн, часто працюють під загрозою повторних ворожих ударів.
У день свята варто подякувати усім пожежникам за мужність, витривалість і героїзм. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем пожежників у віршах і прозі.
Міжнародний день пожежників — історія свята
Ініціаторкою встановлення Міжнародного дня пожежників (International Firefighters’ Day) стала австралійська пожежниця Джей Джей Едмондсон. У такий спосіб вона хотіла вшанувати пам’ять п’ятьох своїх колег, які загинули під час гасіння лісової пожежі в Австралії 2 грудня 1998 року.
Цікаво, що дата свята була вибрана не випадково — 4 травня також вважається днем святого Флоріана, покровителя пожежників. Саме він у III столітті охороняв Римську імперію від вогняної стихії, Флоріан й досі є символом мужності і відваги.
Привітання з Міжнародним днем пожежників у віршах
***
Пожежник – це мужність, сила і честь,
Це той, хто на допомогу мчить без вагань,
Сьогодні ми вас зі святом вітаємо,
Добра і любові щиро бажаємо!
***
З Міжнародним днем пожежника!
Бажаємо вам щастя,
І тихої радості земної.
Нехай вас життєві негоди
Завжди обходять стороною.
***
З Міжнародним днем пожежників ми щиро вас вітаємо!
Сили духу і мужності від усього серця бажаємо.
Зарплати гідної і легкої роботи
Нехай ваш будинок обійдуть будь-які незгоди!
***
Ви – ті, хто рятує від біди,
Хто перемагає полум’я шалене.
Нехай же доля вас оберігає,
А любов в серці не згасає.
***
Привітання з Міжнародним днем пожежників у прозі
***
Вітаю з Міжнародним днем пожежників! Бажаю ніколи не втрачати пильності, впевненості, майстерності та професіоналізму. Дякую вам за відвагу, терпіння та справжній героїзм.
***
Вітаю зі святом! Професія пожежника – одна з найбільш небезпечних і складних. Тому я щиро бажаю тобі міцного здоров’я, сталевих нервів, миру та удачі в усьому!
***
З Міжнародним днем пожежників! Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю здоров’я, підтримки рідних і поваги від суспільства. Ви – справжні герої!
***
Робота пожежника – це не просто професія, а покликання. Дякуємо за кожен врятований дім, за кожну врятовану душу. Хай доля буде прихильною до вас!
***
Вітаю з професійним святом! Бажаю безпечних і спокійних змін. Надійних товаришів, чудової амуніції та спецтехніки. Будьте уважними, здоровими, готовими до подвигів і завжди в гарному настрої!
***