Щороку 4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. Це професійне свято тих, хто, постійно ризикуючи своїм життям, рятує інших від вогню і небезпеки.

Особливого значення подія набула після початку повномасштабної війни. Сьогодні українські вогнеборці першими прибувають на місця ракетних ударів РФ. Вони не лише гасять масштабні пожежі, а й розбирають завали після обстрілів, рятують людей з-під руїн, часто працюють під загрозою повторних ворожих ударів.

У день свята варто подякувати усім пожежникам за мужність, витривалість і героїзм. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем пожежників у віршах і прозі.

Міжнародний день пожежників — історія свята

Ініціаторкою встановлення Міжнародного дня пожежників (International Firefighters’ Day) стала австралійська пожежниця Джей Джей Едмондсон. У такий спосіб вона хотіла вшанувати пам’ять п’ятьох своїх колег, які загинули під час гасіння лісової пожежі в Австралії 2 грудня 1998 року.

Цікаво, що дата свята була вибрана не випадково — 4 травня також вважається днем святого Флоріана, покровителя пожежників. Саме він у III столітті охороняв Римську імперію від вогняної стихії, Флоріан й досі є символом мужності і відваги.

Привітання з Міжнародним днем пожежників у віршах

***

Пожежник – це мужність, сила і честь,

Це той, хто на допомогу мчить без вагань,

Сьогодні ми вас зі святом вітаємо,

Добра і любові щиро бажаємо!

***

З Міжнародним днем пожежника!

Бажаємо вам щастя,

І тихої радості земної.

Нехай вас життєві негоди

Завжди обходять стороною.

***

З Міжнародним днем пожежників ми щиро вас вітаємо!

Сили духу і мужності від усього серця бажаємо.

Зарплати гідної і легкої роботи

Нехай ваш будинок обійдуть будь-які незгоди!

***

Ви – ті, хто рятує від біди,

Хто перемагає полум’я шалене.

Нехай же доля вас оберігає,

А любов в серці не згасає.

***

Привітання з Міжнародним днем пожежників у прозі

***

Вітаю з Міжнародним днем пожежників! Бажаю ніколи не втрачати пильності, впевненості, майстерності та професіоналізму. Дякую вам за відвагу, терпіння та справжній героїзм.

***

Вітаю зі святом! Професія пожежника – одна з найбільш небезпечних і складних. Тому я щиро бажаю тобі міцного здоров’я, сталевих нервів, миру та удачі в усьому!

***

З Міжнародним днем пожежників! Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю здоров’я, підтримки рідних і поваги від суспільства. Ви – справжні герої!

***

Робота пожежника – це не просто професія, а покликання. Дякуємо за кожен врятований дім, за кожну врятовану душу. Хай доля буде прихильною до вас!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю безпечних і спокійних змін. Надійних товаришів, чудової амуніції та спецтехніки. Будьте уважними, здоровими, готовими до подвигів і завжди в гарному настрої!

***

