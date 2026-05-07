Сегодня, 7 мая, мысли мирового сообщества направлены на даты, обращающие внимание на состояние детей. Среди них — День осведомленности о ментальном здоровье детей и Всемирный день сирот СПИДа.

Кроме того, в этот четверг проводится День осведомленности о раке мочевого пузыря, а еще отмечается Международный день планетариев и Всемирный день паролей.

Есть что отпраздновать и украинцам — на эту дату приходится День Ивано-Франковска, а православная церковь чтит память святого мученика Акакия.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали информацию о церковном и светском значении этого дня, именинах, приметах, а также советы, чего сегодня стоит избегать, а что, наоборот, сделать.

Какой сегодня церковный праздник — 7 мая 2026 года

Православные верующие вспоминают святого мученика Акакия. Он родился в Каппадокии и служил сотником в римском войске во время правления императора Максимиана Галерия.

Когда начались гонения на христиан, Акакий открыто признал свою веру. За это его жестоко пытали, заковали в кандалы и бросили в темницу. Как-то ночью он услышал голос с неба, призывающий его держаться — это вдохновило и других узников принять христианство.

Святой мученик умер в 303 году — ему отсекли голову. Его мощи сначала хранились в Константинополе, а затем были перенесены в Калабрию. Акакия особенно почитают как покровителя тех, кто борется с телесными искушениями.

Какой сегодня, 7 мая 2026 года, день в Украине

Сегодня Украина отмечает День города Ивано-Франковск, который именно в этот день в 1662 году получил Магдебургское право. С тех пор эта дата стала символической для местных жителей города, а за годы войны еще и для многих переселенцев, которые нашли здесь новый дом.

Ивано-Франковск — город с уникальной атмосферой. Его центр полностью пешеходный, а такой ратуши с позолоченным куполом нет больше во всей Европе. До 1962 года город назывался Станислав, а один из его самых известных уроженцев — силач Василий Вирастюк.

Кто празднует день ангела 7 мая 2026 года

Сегодняшний день особенный для тех, кто носит имена Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Платон и Анастасия. Ведь они празднуют именины. Не забудьте поздравить родных, друзей и коллег, которых зовут именно так.

Что нельзя делать 7 мая 2026 года

В этот день стоит избегать ссор и резких слов. Считается, что любой спор может затянуться надолго и испортить отношения. Особое внимание следует обратить на свои мысли и эмоции, чтобы не навлечь негатив.

Народные приметы советуют сегодня не ходить босиком по траве — это может сказаться на здоровье, в частности вызвать простуду и клещи активизируются. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, чтобы не потерять внутреннее спокойствие и не испортить день себе и близким.

Кроме того, лучше не играть с огнем и не брать в руки острые предметы без надобности — это считается недобрым знаком, что может повлечь бытовые неприятности или конфликты.

Что можно делать сегодня

Это день, когда энергия бьет ключом, поэтому важно направлять ее в конструктив. Астрологи советуют посвятить время семье, совместным делам и укреплению родственных связей.

Полезно вспомнить свои корни, поговорить с родителями или детьми, а также поддержать традиции или начать новые — как в быту, так и в работе. Это благоприятный день для запуска долгосрочных проектов, особенно семейного бизнеса или собственного дела.

Также хорошо заниматься делами, требующими тщательности, внимания к деталям и ответственности. Удастся организовать пространство дома, навести порядок в делах, упорядочить документы. День благоприятен для благотворительности, примирения и духовного очищения.

Народные приметы на 7 мая 2026 года

Если ласточки или стрижи летают высоко — день будет ясным, если низко — ждите дождя.

Радуга утром предвещает дождь, а если появится вечером — погода на следующий день будет солнечной.

Луна красноватого цвета в ночном небе — примета на дождь.

Если ночью идет дождь — сентябрь обещает быть теплым и солнечным.

Дождь днем 7 мая — к ласковой осени с теплым сентябрем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.