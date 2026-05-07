Сьогодні, 7 травня, думки світової спільноти спрямовані на дати, що звертають увагу на стан дітей. Серед них – День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Всесвітній день сиріт СНІДу.

Крім того, цього четверга проводиться День обізнаності про рак сечового міхура, а ще відзначається Міжнародний день планетаріїв та Всесвітній день паролів.

Є що відсвяткувати й українцям – на цю дату припадає День Івано-Франківська, а православна церква вшановує пам’ять святого мученика Акакія.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали інформацію про церковне і світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого сьогодні варто уникати, а що, навпаки, зробити.

Яке сьогодні церковне свято – 7 травня 2026 року

Православні віряни згадують святого мученика Акакія. Він народився в Каппадокії та служив сотником у римському війську під час правління імператора Максиміана Галерія.

Коли почалися гоніння на християн, Акакій відкрито визнав свою віру. За це його жорстоко катували, закували в кайдани й кинули до темниці. Якось вночі він почув голос із неба, що закликав його триматися – це надихнуло й інших в’язнів прийняти християнство.

Святий мученик помер у 303 році – йому відтяли голову. Його мощі спершу зберігалися в Константинополі, а згодом були перенесені до Калабрії. Акакія особливо вшановують як покровителя тих, хто бореться з тілесними спокусами.

Який сьогодні, 7 травня 2026 року, день в Україні

Сьогодні Україна відзначає День міста Івано-Франківськ, що саме цього дня у 1662 року отримав Магдебурзьке право. Відтоді ця дата стала символічною для місцевих жителів міста, а за роки війни ще й для багатьох переселенців, які знайшли тут нову домівку.

Івано-Франківськ – місто з унікальною атмосферою. Його центр повністю пішохідний, а такої ратуші з позолоченим куполом немає більше в усій Європі. До 1962 року місто мало назву Станіслав, а один з його найвідоміших уродженців – силач Василь Вірастюк.

Хто святкує день ангела 7 травня 2026 року

Сьогоднішній день особливий для тих, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Платон та Анастасія. Адже вони святкують іменини. Не забудьте привітати рідних, друзів та колег, яких звуть саме так.

Що не можна робити 7 травня 2026 року

У цей день варто уникати сварок і різких слів. Вважається, що будь-яка суперечка може затягнутися надовго та зіпсувати стосунки. Особливу увагу слід звернути на свої думки та емоції, аби не накликати негатив.

Народні прикмети радять сьогодні не ходити босоніж по траві – це може позначитися на здоров’ї, зокрема спричинити застуду та й кліщі активізуються. Також не рекомендується зловживати алкоголем, аби не втратити внутрішній спокій і не зіпсувати день собі й близьким.

Крім того, краще не грати з вогнем і не брати до рук гострі предмети без потреби – це вважається недобрим знаком, що може спричинити побутові неприємності або конфлікти.

Що можна робити сьогодні

Це день, коли енергія б’є ключем, тож важливо скеровувати її у конструктив. Астрологи радять присвятити час родині, спільним справам і зміцненню родинних зв’язків.

Корисно згадати своє коріння, поговорити з батьками чи дітьми, а також підтримати традиції або започаткувати нові – як у побуті, так і в роботі. Це сприятливий день для запуску довгострокових проєктів, особливо сімейного бізнесу чи власної справи.

Також добре займатися справами, які потребують ретельності, уваги до деталей і відповідальності. Вдасться організувати простір удома, навести лад у справах, упорядкувати документи. День сприятливий для благодійності, примирення та духовного очищення.

Народні прикмети на 7 травня 2026 року

Якщо ластівки чи стрижі літають високо – день буде ясним, якщо низько – чекайте на дощ.

Веселка зранку віщує дощ, а якщо з’явиться ввечері – погода наступного дня буде сонячною.

Місяць червонуватого кольору в нічному небі – прикмета на дощ.

Якщо вночі йде дощ – вересень обіцяє бути теплим і сонячним.

Дощ удень 7 травня — до лагідної осені з теплим вереснем.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.