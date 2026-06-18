Сьогодні, 18 червня, в Україні професійне свято відзначають дільничні офіцери поліції.

У світі на цю дату припадає низка цікавих подій: Міжнародний день боротьби з мовою ненависті, Міжнародний день суші – не землі, а страви, Міжнародний день пікніка, День любителів риболовлі, День стійкої гастрономії, День паніки, День гордості людей з аутизмом, а також День народження дитячого візочка.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.

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Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 18 червня, у кого нині іменини, що можна і чого не варто робити, а також які народні прикмети побутували серед українців цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 18 червня 2026 року

18 червня православні віряни вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула – римських воїнів, які прийняли християнство і загинули за віру.

Леонтій обіймав високу посаду в Тріполі, допомагав бідним і відкрито сповідував християнство. Через це сенатор Адріан наказав його заарештувати, але трибун Іпатій, якого було послано з цим завданням, сам навернувся до віри разом з воїном Феодулом.

За наказом Адріана всіх трьох піддали тяжким катуванням. Іпатія шматували залізними кігтями, Феодула били палицями, Леонтія катували й зрештою стратили, підвісивши з каменем на шиї. Попри таку жорстокість, жоден із них не зрікся віри.

Який сьогодні, 18 червня 2026 року, день в Україні

В Україні 18 червня відзначають День дільничного офіцера поліції – професійне свято, встановлене у 2004 році. Цей день присвячений людям, які першими реагують на звернення громадян, знають ситуацію в кожному дворі та відповідають за безпеку у своїх мікрорайонах.

Хто святкує день ангела 18 червня 2026 року

День ангела 18 червня відзначають власники імен Данило, Леонтій, Михайло та Опанас, а також жінки та дівчата, які носять імена Дар’я, Єфросинія та Марія. Усіх іменинників заведено вітати з днем ангела й бажати миру, здоров’я та добрих людей поруч.

Що не можна робити 18 червня 2026 року

Не варто вживати спиртні напої та насідати на солодке – цього дня уразлива печінка.

Уникайте сварок, образ і негативних емоцій.

Не рекомендується перебувати довго в закритих приміщеннях – енергетика дня вимагає відкритого простору.

У ділових питаннях не слід зволікати – згаяний сьогодні шанс може не повторитися.

Що можна робити сьогодні

Це чудовий час для масових заходів, колективної роботи, мітингів, святкувань і важливих починань. День сприятливий для активних дій у бізнесі: можна запускати нові проєкти, змінювати роботу, планувати кар’єру. Усе розпочате сьогодні матиме добру перспективу.

Це також період духовного оновлення, споглядання, медитацій і глибокого самопізнання. Варто проводити час на свіжому повітрі, заряджатися енергією природи, а ще відвідати музей, послухати музику, почитати поезію чи переглянути фільм, який залишає емоційний слід.

У догляді за собою рекомендована стрижка, яка сприятиме залученню краси й гармонії в життя.

Народні прикмети на 18 червня 2026 року

Якщо вранці випала роса – день буде ясним.

Бджоли літають низько – чекайте дощу.

Голосно співають птахи – до гарної погоди.

Дощ на Леонтія – до врожайного літа.

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