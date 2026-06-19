День фермера 2026: добірка серйозних, смішних і креативних привітань
В Україні щороку 19 червня відзначають День фермера – професійне свято людей, які щоденно працюють на землі, вирощуючи врожай і забезпечуючи країну продуктами. У 2026 році ця дата припадає на пʼятницю.
Свято було встановлено у 2020 році указом президента України як вияв вдячності фермерам за їхню важливу роль у зміцненні продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій і підтримці національної економіки. Особливо важливо вшанувати працю аграріїв під час війни, коли родючість кожного українського поля є питанням виживання.
У День фермера 2026 Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках, віршах і прозі. У добірці – щирі побажання здоров’я, рясних врожаїв і мирного неба над головою, а також прикольні привітання з Днем фермера, які змусять усміхнутися навіть найсерйозніших господарів.
День фермера 2026 – привітання в картинках
Вітальні листівки – це простий спосіб висловити вдячність людям, які годують країну. Оберіть картинку з теплими словами, щоби нагадати знайомим фермерам, наскільки важлива їхня праця.
День фермера 2026 – привітання у віршах
З Днем фермера я вас вітаю!
Рясних врожаїв вам бажаю!
Земля нехай буде родючою,
а Україна – квітучою!
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Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Бог благословить!
Ми ж зі святом вас вітаємо,
Врожаїв добрих бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід!
***
Фермі ти віддав всі сили,
До землі в тебе талант.
Ти господар бездоганний –
Натуральний діамант!
Нехай справа процвітає,
І здоровʼя не підводить,
Спека хай не заважає,
Най посіяне все вродить!
***
Хай колосяться ниви,
Нехай цвітуть сади!
І на землі вкраїнський
Господарем був ти!
День фермера 2026 – привітання у прозі
Бажаю, щоби трактор заводився з пів оберту, бур’яни самі тікали, а врожай сам себе збирав і до Європи експортував! З Днем фермера!
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Вітаю з Днем фермера! Хай ваша праця завжди приносить плода, а вдома панує затишок, радість та щастя! Тепла у серці та впевненості у своїх силах!
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З Днем фермера! Нехай техніка не буксує, дощ падає лише вночі, а корова дає молоко з кавою!
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Щиро вітаємо з професійним святом! Саме завдяки фермерам живе українське село, а разом з ним – уся країна. Бажаємо добробуту, стабільності та вдячності від держави й громади!
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Щоб у тебе завжди було три речі: дощ, коли треба, техніка, яка працює, і сусід, який не заздрить! З Днем фермера!