В Україні щороку 19 червня відзначають День фермера – професійне свято людей, які щоденно працюють на землі, вирощуючи врожай і забезпечуючи країну продуктами. У 2026 році ця дата припадає на пʼятницю.

Свято було встановлено у 2020 році указом президента України як вияв вдячності фермерам за їхню важливу роль у зміцненні продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій і підтримці національної економіки. Особливо важливо вшанувати працю аграріїв під час війни, коли родючість кожного українського поля є питанням виживання.

У День фермера 2026 Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках, віршах і прозі. У добірці – щирі побажання здоров’я, рясних врожаїв і мирного неба над головою, а також прикольні привітання з Днем фермера, які змусять усміхнутися навіть найсерйозніших господарів.

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День фермера 2026 – привітання в картинках

Вітальні листівки – це простий спосіб висловити вдячність людям, які годують країну. Оберіть картинку з теплими словами, щоби нагадати знайомим фермерам, наскільки важлива їхня праця.

привітання у День фермера 2025

Привітання з Днем фермера 2026 в картинках

привітання у День фермера 2025

Листівки до Дня фермера

привітання у День фермера 2025

З Днем фермера – листівки

привітання у День фермера 2025

Картинки з привітанням у День фермера 2026

привітання у День фермера 2025

З Днем фермера – найкращі привітання

День фермера 2026 – привітання у віршах

З Днем фермера я вас вітаю!
Рясних врожаїв вам бажаю!
Земля нехай буде родючою,
а Україна – квітучою!

***

Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Бог благословить!
Ми ж зі святом вас вітаємо,
Врожаїв добрих бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід!

***

Фермі ти віддав всі сили,
До землі в тебе талант.
Ти господар бездоганний –
Натуральний діамант!
Нехай справа процвітає,
І здоровʼя не підводить,
Спека хай не заважає,
Най посіяне все вродить!

***

Хай колосяться ниви,
Нехай цвітуть сади!
І на землі вкраїнський
Господарем був ти!

День фермера 2026 – привітання у прозі

Бажаю, щоби трактор заводився з пів оберту, бур’яни самі тікали, а врожай сам себе збирав і до Європи експортував! З Днем фермера!

***

Вітаю з Днем фермера! Хай ваша праця завжди приносить плода, а вдома панує затишок, радість та щастя! Тепла у серці та впевненості у своїх силах!

***

З Днем фермера! Нехай техніка не буксує, дощ падає лише вночі, а корова дає молоко з кавою!

***

Щиро вітаємо з професійним святом! Саме завдяки фермерам живе українське село, а разом з ним – уся країна. Бажаємо добробуту, стабільності та вдячності від держави й громади!

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Щоб у тебе завжди було три речі: дощ, коли треба, техніка, яка працює, і сусід, який не заздрить! З Днем фермера!

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