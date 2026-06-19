У пʼятницю, 19 червня, в Україні відзначається День фермера. Також на цю дату припадають Всесвітній день прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день альбатроса, Міжнародний день коробки та Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Юди, брата Господнього. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 червня 2026 року

19 червня у новоюліанському церковному календарі – день пам’яті святого апостола Юди. Він також відомий як Тадей або Леввій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

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Про життя і діяльність святого збереглося небагато інформації. Відомо, що він проповідував Євангеліє в різних частинах світу. Помер мученицькою смертю у Вірменії.

Який сьогодні, 19 червня 2026 року, день в Україні

19 червня своє професійне свято відзначають люди, які займаються веденням сільського господарства. День фермера в Україні започаткував президент Володимир Зеленський у 2020 році.

Свято було встановлено, враховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави. Саме 19 червня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про фермерське господарство.

Хто святкує день ангела 19 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір та Оксана.

Що не можна робити 19 червня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати когось, проявляти жадібність, бути байдужими. Народні прикмети забороняють відмовляти у допомозі, інакше сам опинишся у скрутному становищі.

Не рекомендується давати гроші в борг – це до бідності. Пасічникам сьогодні не варто перераховувати бджіл – комахи почнуть хворіти.

Що можна робити сьогодні

У народі цей день вважається вдалим для початку будь-яких справ, наприклад, для ремонту чи переїзду.

Також цього дня радять віддавати борги – якщо повернути навіть невелику частину, то грошей у вас стане більше і в домі буде достаток.

Народні прикмети на 19 червня 2026 року

Бджоли сидять у вулику – чекайте на дощ.

Від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом – день буде погожим.

Злі бджоли – літо буде посушливим.

Сонні бджоли – до похолодання.

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