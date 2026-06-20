Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 20 июня: ВСУ уничтожили 1 240 оккупантов, 88 артсистем и 2246 БпЛА
Потери врага на 20 июня 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 578-е сутки полномасштабной войны превысили 1,390 млн.
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Потери врага на 20 июня 2026 года
- личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек;
- танков — 12 041 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 24 787 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 44 386 (+88) ед;
- РСЗО — 1 883 (+2) ед;
- средств ПВО — 1 433 (+1) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 695 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 361 803 (+2 246) ед;
- крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;
- кораблей/ катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 109 342 (+476) ед;
- специальной техники — 4 314 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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