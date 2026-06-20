Потери врага на 20 июня 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 578-е сутки полномасштабной войны превысили 1,390 млн.

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Потери врага на 20 июня 2026 года

личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек;

танков — 12 041 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 24 787 (+4) ед;

артиллерийских систем — 44 386 (+88) ед;

РСЗО — 1 883 (+2) ед;

средств ПВО — 1 433 (+1) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 695 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 361 803 (+2 246) ед;

крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;

кораблей/ катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 109 342 (+476) ед;

специальной техники — 4 314 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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