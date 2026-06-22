У липні 2026 року віряни вшановують багатьох святих, мучеників, преподобних і рівноапостольних діячів церкви.

Серед найважливіших дат місяця — День хрещення Руси-України та день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, а також вшанування святої рівноапостольної княгині Ольги.

Протягом місяця православні християни також згадують преподобного Антонія Києво-Печерського, пророка Іллю, мироносицю Марію Магдалину, великомученика і цілителя Пантелеймона та інших святих.

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Факти ICTV зібрали церковний календар на липень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у липні 2026 року

  • 1 липня — безсрібників Косми та Даміана.
  • 2 липня — покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні; святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси.
  • 3 липня — мученика Якинфа; преподобних Анатолія Ближніх печер та Анатолія Дальніх печер.
  • 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця.
  • 5 липня —преподобного Афанасія Афонського; мучениць Агнії (Анни) Римської і Кирилли.
  • 6 липня — преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах; знайдення мощів праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської.
  • 7 липня — день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, день пам’яті преподобних Фоми та Акакія.
  • 8 липня — великомученика Прокопія.
  • 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
  • 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва.
  • 11 липня — рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.
  • 12 липня — мучеників Прокла та Іларія.
  • 13 липня — Собор Архангела Гавриїла; пам’ять святих отців шістьох Вселенських Соборів; преподобного Стефана Саваїта.
  • 14 липня — апостола Юста Римського; благовірного князя Аскольда, першомученика Київського.
  • 15 липня — День хрещення Руси-України; рівноапостольного великого князя Володимира.
  • 16 липня — священномученика Атиногена Севастійського, єпископа, і десятьох учнів його.
  • 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської.
  • 18 липня — мученика Еміліана; мученика Якинта Амастридського.
  • 19 липня — преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого.
  • 20 липня — пророка Іллі.
  • 21 липня — пророка Єзекиїла; преподобних Симеона та Іоана.
  • 22 липня — мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.
  • 23 липня — мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників.
  • 24 липня — великомучениці Христини; благовірних князів Бориса і Гліба.
  • 25 липня — Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
  • 26 липня — священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, пресвітерів Нікомидійських; преподобної Параскеви Римської.
  • 27 липня — великомученика і цілителя Пантелеймона.
  • 28 липня — апостолів від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів.
  • 29 липня — мученика Калиника Кілікійського.
  • 30 липня — апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка.
  • 31 липня — праведного Євдокима Кападокійця; заговини на Успенський піст.
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