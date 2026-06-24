Сегодня, в ночь на 24 июня, украинцы отмечали древний праздник Ивана Купалы, есть что отпраздновать и в мире. Например, Международный день гримера, посвященный мастерам перевоплощений в кино, театре и моде, а также Всемирный день истории – напоминание о ценности нашего культурного наследия.

Кроме того, в этот день отмечают Международный день феи – волшебный праздник для всех, кто не перестает верить в чудо, и День плавания по кругу – идеальный повод освежиться в жаркий летний день.

Православная церковь 24 июня празднует Рождество Иоанна Предтечи, одного из самых почитаемых святых.

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Факты ICTV собрали все о праздниках этого дня, а еще о том, какие приметы существуют и что можно и нельзя делать.

Какой сегодня церковный праздник – 24 июня 2026 года

Православные христиане 24 июня отмечают Рождество Иоанна Предтечи – пророка и крестителя Иисуса Христа. Это один из важнейших праздников в церковном календаре, ведь Иоанн был предвестником прихода Мессии и совершил Таинство Крещения над самим Христом в реке Иордан.

Иоанн родился в семье священника Захарии и праведной Елизаветы. По преданию, его появление на свет было чудом Божьим, а его жизнь имела миссию. Именно он призывал людей к покаянию, узнал Иисуса среди народа и провозгласил его Сыном Божьим. Впоследствии Иоанн погиб мученической смертью – по приказу царя Ирода он был обезглавлен.

Какой сегодня, 24 июня 2026 года, день в Украине

24 июня в украинской традиции связано с древним праздником – Ивана Купала. Несмотря на то, что по церковному календарю это день рождения Иоанна Крестителя, в народной культуре он известен как яркое летнее действо с обрядами огня, воды и любви.

Праздник Купайла имеет языческие корни, но со временем вобрал христианские мотивы. В этот день молодежь прыгает через костер, девушки пускают венки на воду, а лес «оживает» в преданиях о мавках и папоротнике, который якобы расцветает только в ночь на Купала. Украина до сих пор сохраняет эти традиции как часть своего духовного наследия.

Также на эту дату приходится День города Теребовля — одного из древнейших городов не только Тернопольщины, но и всей Украины.

Первое упоминание о Теребовле содержится в Повести временных лет за 1097 год. За свою многовековую историю город пережил татарские набеги и многочисленные войны, сохранив немало архитектурных памятников.

Сегодня Теребовля привлекает туристов старинным замком, Плебановским виадуком и атмосферой древнего Подолья.

Кто празднует день ангела 24 июня 2026 года

В этот день свои именины отмечают обладатели нескольких распространенных имен. Прежде всего – Иван, ведь сегодня православные чествуют Рождество Иоанна Крестителя. Также день ангела имеют Андрей, Богдан, Константин, Лука, Александр, Ян, а среди женщин – Мария и Фаина.

Поздравьте своих родных и друзей с этими именами добрым словом, теплыми пожеланиями или искренней молитвой за их здоровье и защиту небесного покровителя.

Что нельзя делать 24 июня 2026 года

Заводить новые знакомства – большая вероятность разочарования в общении.

Принимать импульсивные решения или тратить деньги на ненужные вещи.

Оставаться весь день в одиночестве.

Купаться в холодной воде.

Инвестировать средства или начинать новые финансовые проекты – день неблагоприятен для денежных операций.

Что можно делать сегодня

24 июня – идеальный день для общения, коротких поездок и встреч с друзьями или родными. Желательно не сидеть дома – даже непродолжительная прогулка принесет новые впечатления и эмоции.

Стихия воды в этот день способствует духовному очищению, поэтому можно практиковать медитации, купание (если вода теплая) или другие релаксационные практики. День подходит для глубоких размышлений, поиска ответов в себе и закрепления личных достижений.

Также это благоприятное время для коллективной деятельности, помощи другим, завершения социальных дел и благотворительности. Хороший период для планирования смелых проектов, однако без рискованных инвестиций.

Если давно хотелось решиться на стрижку – самое время. Ведь это принесет приятные изменения.

Народные приметы на 24 июня 2026 года

Утром роса обильная – будет богатый урожай огурцов.

Ночью много звезд – осенью следует ждать частых заморозков.

Если солнце восходит в дымке, в ближайшие дни будут дожди.

Птицы купаются в воде – лето будет теплым и длинным.

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