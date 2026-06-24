Сьогодні, в ніч 24 червня, українці відзначали давнє свято Івана Купали, є що відсвяткувати й у світі. Наприклад, Міжнародний день гримера, присвячений майстрам перевтілень у кіно, театрі й моді, а також Всесвітній день історії – нагадування про цінність нашої культурної спадщини.

Крім того, цього дня відзначають Міжнародний день феї – чарівне свято для всіх, хто не припиняє вірити в диво, і День плавання по колу – ідеальний привід освіжитися у спекотний літній день.

Православна церква 24 червня святкує Різдво Івана Предтечі, одного з найбільш шанованих святих.

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Факти ICTV зібрали все про свята цього дня, а ще про те, які прикмети існують і що можна та не можна робити.

Яке сьогодні церковне свято – 24 червня 2026 року

Православні християни 24 червня відзначають Різдво Івана Предтечі – пророка і хрестителя Ісуса Христа. Це одне з найважливіших свят у церковному календарі, адже Іван був провісником приходу Месії та здійснив Таїнство Хрещення над самим Христом у річці Йордан.

Іван народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети. За переказами, його поява на світ була чудом Божим, а його життя мало місію. Саме він закликав людей до покаяння, упізнав Ісуса серед народу і проголосив про нього як про Сина Божого. Згодом Іван загинув мученицькою смертю – за наказом царя Ірода його було обезголовлено.

Який сьогодні, 24 червня 2026 року, день в Україні

24 червня в українській традиції пов’язане із прадавнім святом – Івана Купала. Попри те, що за церковним календарем це день народження Іоана Хрестителя, в народній культурі він відомий як яскраве літнє дійство з обрядами вогню, води й кохання.

Свято Купайла має язичницьке коріння, але з часом увібрало християнські мотиви. Цього дня молодь стрибає через вогнище, дівчата пускають вінки на воду, а ліс “оживає” у переказах про мавок і папороть, що нібито розквітає тільки в ніч на Купала. Україна й досі зберігає ці традиції як частину своєї духовної спадщини.

Також на цю дату припадає День міста Теребовля — одного з найдавніших міст не лише Тернопільщини, а й усієї України. Перша згадка про Теребовлю міститься в Повісті минулих літ за 1097 рік. За свою багатовікову історію місто пережило татарські набіги та численні війни, зберігши чимало архітектурних пам’яток. Сьогодні Теребовля приваблює туристів старовинним замком, Плебанівським віадуком та атмосферою давнього Поділля. Переглянути цей допис в Instagram

Хто святкує день ангела 24 червня 2026 року

Цього дня свої іменини відзначають власники кількох поширених імен. Найперше – Іван, адже сьогодні православні вшановують Різдво Івана Хрестителя. Також день ангела мають Андрій, Богдан, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, а серед жінок – Марія та Фаїна.

Привітайте своїх рідних та друзів із цими іменами добрим словом, теплими побажаннями або щирою молитвою за їхнє здоров’я та захист небесного покровителя.

Що не можна робити 24 червня 2026 року

Заводити нові знайомства – велика ймовірність розчарування у спілкуванні.

Приймати імпульсивні рішення або витрачати гроші на непотрібні речі.

Залишатися весь день на самоті.

Купатися у холодній воді.

Інвестувати кошти або починати нові фінансові проєкти – день несприятливий для грошових операцій.

Що можна робити сьогодні

24 червня – ідеальний день для спілкування, коротких поїздок і зустрічей із друзями чи рідними. Бажано не сидіти вдома – навіть нетривала прогулянка принесе нові враження та емоції.

Стихія води цього дня сприяє духовному очищенню, тому можна практикувати медитації, купання (якщо вода тепла) чи інші релаксаційні практики. День підходить для глибоких роздумів, пошуку відповідей у собі та закріплення особистих досягнень.

Також це сприятливий час для колективної діяльності, допомоги іншим, завершення соціальних справ і добродійності. Гарний період для планування сміливих проєктів, однак без ризикованих інвестицій.

Якщо давно хотілося наважитися на стрижку – саме час. Адже це принесе приємні зміни.

Народні прикмети на 24 червня 2026 року

Вранці роса рясна – буде багатий урожай огірків.

Вночі багато зірок – восени слід чекати на часті заморозки.

Якщо сонце сходить у серпанку, найближчими днями будуть дощі.

Птахи купаються у воді – літо буде теплим і довгим.

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