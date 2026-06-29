Традиційно 29 червня православні віряни відзначають День Петра і Павла. У цю дату вшановують двох апостолів Ісуса Христа, які стали символами віри, мужності та служіння.

Попри переслідування, Петро і Павло проповідували Євангеліє по всьому світу. Вони відіграли ключову роль у поширенні християнства, хоча й обоє були страчені за свої переконання.

У день свята заведено відвідувати церкву, молитися і ділитися щирими словами з рідними та друзями. Факти ICTV підготували привітання з Днем Петра і Павла в картинках, віршах і прозі.

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День Петра і Павла 2026 – картинки

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у віршах

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З Днем апостолів святих –

Павла і Петра!

Бажаю вам благ земних –

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Зичу вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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Хай свято Петра й Павла,

Наповнить ваші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у ваші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

І щоб мрії здійснилися всі!

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Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

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З днем Петра і Павла вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Нехай оминають вас негоди.

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Привітання з Днем Петра і Павла 2026 в прозі

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Вітаю з Днем святих апостолів Петра і Павла! Бажаю міцної віри, спокою в серці та Божого благословення в кожному дні. Нехай cвяті оберігають вас і вашу сім’ю від усього злого та негативного.

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У цей світлий день Петра і Павла бажаю тобі миру, радості та Божої милості. Нехай у твоїй родині завжди панує здоров’я, гармонія та любов. Нехай робота приносить задоволення, а домашні справи легко вирішуються. Бажаю щастя та процвітання в усьому!

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Зі святом Петра і Павла! Нехай тебе завжди і скрізь супроводжує удача, а всі плани й добрі наміри нехай легко втілюються в життя. Бажаю щастя та процвітання в усьому!

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В день апостолів Петра і Павла бажаю вам здоров’я, добра та миру. Нехай святі покровителі ведуть вас правильною дорогою та в усьому допомагають!

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Вітаю зі святом! Бажаю миру і благополуччя в домі. Нехай всі нещастя, проблеми та негаразди обходять вас стороною. Нехай ангели оберігають вас і ваших близьких! Будьте здорові та щасливі!

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