Традиційно 29 червня православні віряни відзначають День Петра і Павла. У цю дату вшановують двох апостолів Ісуса Христа, які стали символами віри, мужності та служіння.

Попри переслідування, Петро і Павло проповідували Євангеліє по всьому світу. Вони відіграли ключову роль у поширенні християнства, хоча й обоє були страчені за свої переконання.

У день свята заведено відвідувати церкву, молитися і ділитися щирими словами з рідними та друзями. Факти ICTV підготували привітання з Днем Петра і Павла в картинках, віршах і прозі.

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День Петра і Павла: привітання

З Днем Петра і Павла – найкращі побажання

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у віршах

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З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Бажаю вам благ земних –
Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!

Зичу вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Хай свято Петра й Павла,
Наповнить ваші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у ваші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
І щоб мрії здійснилися всі!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

З днем Петра і Павла вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Нехай оминають вас негоди.

***

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 в прозі

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Вітаю з Днем святих апостолів Петра і Павла! Бажаю міцної віри, спокою в серці та Божого благословення в кожному дні. Нехай cвяті оберігають вас і вашу сім’ю від усього злого та негативного.

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У цей світлий день Петра і Павла бажаю тобі миру, радості та Божої милості. Нехай у твоїй родині завжди панує здоров’я, гармонія та любов. Нехай робота приносить задоволення, а домашні справи легко вирішуються. Бажаю щастя та процвітання в усьому!

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Зі святом Петра і Павла! Нехай тебе завжди і скрізь супроводжує удача, а всі плани й добрі наміри нехай легко втілюються в життя. Бажаю щастя та процвітання в усьому!

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В день апостолів Петра і Павла бажаю вам здоров’я, добра та миру. Нехай святі покровителі ведуть вас правильною дорогою та в усьому допомагають!

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Вітаю зі святом! Бажаю миру і благополуччя в домі. Нехай всі нещастя, проблеми та негаразди обходять вас стороною. Нехай ангели оберігають вас і ваших близьких! Будьте здорові та щасливі!

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