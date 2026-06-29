У червні українські віряни відзначають одне з головних християнських свят літа – День святих апостолів Петра й Павла.

Ця дата в православному церковному календарі залишається сталою, однак після переходу на новий стиль змінився сам день святкування.

Водночас свято має глибоке духовне коріння, а також багату народну традицію – з обрядами, прикметами й заборонами.

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Коли святкують Петра і Павла 2026

У 2026 році День Петра й Павла припадає на 29 червня. З 8 до 28 червня тривав Петрів піст, який завершився безпосередньо перед святом.

Апостоли Петро і Павло – одні з найвідоміших постатей у християнстві. Обидва зазнали мученицької смерті в Римі.

Петро, колишній рибалка, був серед найближчих учнів Ісуса, а Павло, колишній гонитель християн, став автором багатьох послань Нового Завіту.

День Петра і Павла 2026 – традиції в Україні

Ця дата має особливе значення не лише в церковному, а й у народному календарі. З Петра і Павла традиційно починалися жнива, дозволялося справляти весілля, відкривався сезон риболовлі.

Після богослужіння українці влаштовували святковий обід із традиційною стравою мандриками – сирними коржиками. За повір’ям, саме такі коржі брали з собою в дорогу апостоли.

Дівчата ворожили на судженого, а молодь зустрічала світанок, вірячи, що це принесе щастя.

Народні прикмети на Петра і Павла

Якщо 29 червня дощить – вродить жито.

Спека в день свята — до морозної зими.

Якщо зозуля кує після Петра, зима буде пізньою.

Холодна погода напередодні – до неврожаю.

Що не можна робити на Петра й Павла

Зі святом пов’язано багато заборон, частина з яких має церковне походження, частина – народне.

Цього дня українці відкладали роботу у полі, на городі чи вдома, включно з шиттям, пранням та вʼязанням. Також не ходили купатися на річку чи озеро, а ще – до лісу.

У церковне свято не проводили вінчань, не давали в борг і не позичали речі. Поганою прикметою вважалося і поїдання плодів нового врожаю. За повірʼям, це могло накликати голод.

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