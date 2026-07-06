Яке сьогодні церковне свято – 6 липня 2026 року
Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. За походженням Сисой був коптом, жив в Єгипетській пустелі в печері, в якій до нього проживав преподобний Антоній.
Згідно з житієм, Сисой навчав смиренню і надії на милосердя Бога. Від Господа він отримав дар чудотворення. Святий помер 429 року в оточенні своїх учнів.
Хто святкує день ангела 6 липня 2026 року
День ангела 6 липня відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна й Юліана. Не забудьте привітати рідних і знайомих з іменинами.
Що не можна робити 6 липня 2026 року
Цього дня церква не схвалює сварок, лайки, пліток, заздрощів, образ і байдужості.
Народні прикмети кажуть, що жінкам 6 липня заборонено прибирати в будинку і займатися іншими домашніми справами – це має робити чоловік.
Також сьогодні не рекомендується поспішати, інакше справи закінчаться не так, як ви того хотіли.
Що можна робити сьогодні
У народі Сисоя Великого вважали покровителем хліборобів, тому сьогодні заведено молитися про щедрий врожай.
6 липня святий віддає усю цілющу силу природі, тож потрібно раніше прокинутися та босоніж походити по траві. Наші предки вірили, що роса цього дня має цілющі властивості, надасть енергії і здоров’я.
Згідно з місячним календарем, 6 липня варто концентруватися на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Збалансовуйте високу активність із відпочинком.
Народні прикмети на 6 липня 2026 року
- Листя вже пожовкло – осінь та зима прийдуть рано.
- Від самого ранку сильний туман – чекайте на похолодання.
- Йде дощ – осінь буде дощовою.
- Місяць яскраво-білого кольору – буде холодно, але без опадів.