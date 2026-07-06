У понеділок, 6 липня, відзначається Всесвітній день кардіолога та Всесвітній день боротьби із зоонозами та Всесвітній день поцілунків.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Пов'язані теми:

КалендарСвятаЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.