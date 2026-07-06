Яке сьогодні церковне свято – 6 липня 2026 року

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. За походженням Сисой був коптом, жив в Єгипетській пустелі в печері, в якій до нього проживав преподобний Антоній.

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Згідно з житієм, Сисой навчав смиренню і надії на милосердя Бога. Від Господа він отримав дар чудотворення. Святий помер 429 року в оточенні своїх учнів.

Хто святкує день ангела 6 липня 2026 року

День ангела 6 липня відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна й Юліана. Не забудьте привітати рідних і знайомих з іменинами.

Що не можна робити 6 липня 2026 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лайки, пліток, заздрощів, образ і байдужості.

Народні прикмети кажуть, що жінкам 6 липня заборонено прибирати в будинку і займатися іншими домашніми справами – це має робити чоловік.

Також сьогодні не рекомендується поспішати, інакше справи закінчаться не так, як ви того хотіли.

Що можна робити сьогодні

У народі Сисоя Великого вважали покровителем хліборобів, тому сьогодні заведено молитися про щедрий врожай.

6 липня святий віддає усю цілющу силу природі, тож потрібно раніше прокинутися та босоніж походити по траві. Наші предки вірили, що роса цього дня має цілющі властивості, надасть енергії і здоров’я.

Згідно з місячним календарем, 6 липня варто концентруватися на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Збалансовуйте високу активність із відпочинком.

Народні прикмети на 6 липня 2026 року