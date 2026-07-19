День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 19 июля.

Работа металлургов связана с высокими температурами и большой ответственностью. Они обеспечивают стратегически важную отрасль, которая поддерживает экономику, инфраструктуру и обороноспособность страны.

Праздник установлен указом президента в 1993 году, а с 2006-го называется – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

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Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем металлурга в открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли поблагодарить тех, кто держит стальной тыл.

День металлурга 2026 – поздравления в открытках

Чтобы поздравить коллег, родных или друзей, которые работают в металлургии, выбирайте яркую открытку с коротким, но метким пожеланием.

День металлурга 2026 – поздравления в стихах

Пусть огненной рекою льется сталь,

Пускай потоком бурным будут дни,

Мечты и планы увлекают вдаль,

И пусть всегда сбываются они!

Желаю счастья, металлург, тебе!

Свершениями праздник свой встречай,

Всегда пусть будет солнечно в судьбе,

И все, что ты наметил — достигай!

***

С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.

Желаем вам мы вечно процветать!

Стального вам здоровья пожелаем,

А всяческих проблем вовек не знать!

***

День металлурга наступил!

Вам пожелаем больше сил,

Ведь труд ваш легким не назвать —

Металл не просто выплавлять.

Зато страна гордится вами –

Металлургии мастерами.

Пусть ценят вас и берегут

За ваш нелегкий честный труд.

День металлурга 2026 – поздравления в прозе

С Днем металлурга! Желаю, чтобы каждая смена проходила без проблем, а дома ждали родные люди! Пусть зарплата будет стабильной, коллектив – дружным, а работа приносила удовольствие!

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В вашей профессии нет случайных людей. Желаю здоровья, выдержки и ловкости! Пусть планы воплощаются, и на все хватает сил! С праздником, металлурги!

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Быть металлургом – значит работать там, где тяжело, жарко и ответственно. Пусть в вашей жизни будет меньше проблем и больше поводов для радости!

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С Днем металлурга! Пусть все удается не только в цехе, но и в жизни. Силы вам, здоровья и чтобы не было авралов на работе!

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Металлурги – это люди со стальными нервами и горячим сердцем! Вы неутомимо работаете, чтобы держать индустриальный тыл в эти сложные времена! Спасибо за ваш труд!

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