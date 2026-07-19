День металлурга 2026: что пожелать людям со стальными нервами и горячим сердцем
День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 19 июля.
Работа металлургов связана с высокими температурами и большой ответственностью. Они обеспечивают стратегически важную отрасль, которая поддерживает экономику, инфраструктуру и обороноспособность страны.
Праздник установлен указом президента в 1993 году, а с 2006-го называется – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем металлурга в открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли поблагодарить тех, кто держит стальной тыл.
День металлурга 2026 – поздравления в открытках
Чтобы поздравить коллег, родных или друзей, которые работают в металлургии, выбирайте яркую открытку с коротким, но метким пожеланием.
День металлурга 2026 – поздравления в стихах
Пусть огненной рекою льется сталь,
Пускай потоком бурным будут дни,
Мечты и планы увлекают вдаль,
И пусть всегда сбываются они!
Желаю счастья, металлург, тебе!
Свершениями праздник свой встречай,
Всегда пусть будет солнечно в судьбе,
И все, что ты наметил — достигай!
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С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.
Желаем вам мы вечно процветать!
Стального вам здоровья пожелаем,
А всяческих проблем вовек не знать!
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День металлурга наступил!
Вам пожелаем больше сил,
Ведь труд ваш легким не назвать —
Металл не просто выплавлять.
Зато страна гордится вами –
Металлургии мастерами.
Пусть ценят вас и берегут
За ваш нелегкий честный труд.
День металлурга 2026 – поздравления в прозе
С Днем металлурга! Желаю, чтобы каждая смена проходила без проблем, а дома ждали родные люди! Пусть зарплата будет стабильной, коллектив – дружным, а работа приносила удовольствие!
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В вашей профессии нет случайных людей. Желаю здоровья, выдержки и ловкости! Пусть планы воплощаются, и на все хватает сил! С праздником, металлурги!
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Быть металлургом – значит работать там, где тяжело, жарко и ответственно. Пусть в вашей жизни будет меньше проблем и больше поводов для радости!
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С Днем металлурга! Пусть все удается не только в цехе, но и в жизни. Силы вам, здоровья и чтобы не было авралов на работе!
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Металлурги – это люди со стальными нервами и горячим сердцем! Вы неутомимо работаете, чтобы держать индустриальный тыл в эти сложные времена! Спасибо за ваш труд!