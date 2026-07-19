День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні відзначають щороку у третю неділю липня. У 2026 році свято припадає на 19 липня.

Робота металургів пов’язана з високими температурами та великою відповідальністю. Вони забезпечують стратегічно важливу галузь, яка підтримує економіку, інфраструктуру та обороноздатність країни.

Свято встановлено указом президента у 1993 році, а з 2006-го має сучасну назву – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

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Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем металурга у листівках, віршах і прозі, щоби ви могли подякувати тим, хто тримає сталевий тил.

День металурга 2026 – привітання в листівках

Щоби привітати колег, рідних або друзів, які працюють у металургії, обирайте яскраву листівку з коротким, але влучним побажанням.

День металурга 2026 – привітання у віршах

Вогонь і сталь – твоя стихія,

Робота в тебе непроста!

Нехай на неї стане сили,

Твердою буде хай рука!

З Днем металурга!

***

Знову металурга день настав

Я щиро вас вітаю!

Нехай вогонь в печах горить,

І серце хай палає!

***

Бажаю сил, здоров’я, щастя

І успіхів на цілий рік!

Вітаю наших металургів!

Ваш труд – економічний щит!

День металурга 2026 – привітання у прозі

З Днем металурга! Бажаю, щоб кожна зміна минала без проблем, а вдома чекали рідні люди! Хай зарплата буде стабільною, колектив – дружним, а робота приносила задоволення!

***

У вашій професії немає випадкових людей. Бажаю здоров’я, витримки та вправності! Хай плани втілюються, і на все стає сил! Зі святом, металурги!

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Бути металургом – значить працювати там, де важко, гаряче та відповідально. Нехай у вашому житті буде менше проблем і більше приводів для радості!

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З Днем металурга! Нехай усе вдається не лише в цеху, а й у житті. Сили вам, здоров’я і щоб не було авралів на роботі!

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Металурги – це люди зі сталевими нервами та з гарячим серцем! Ви невтомно працюєте, щоби тримати індустріальний тил у ці складні часи! Дякуємо за ваш труд!

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