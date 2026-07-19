День металурга 2026: що побажати людям зі сталевими нервами та гарячим серцем
День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні відзначають щороку у третю неділю липня. У 2026 році свято припадає на 19 липня.
Робота металургів пов’язана з високими температурами та великою відповідальністю. Вони забезпечують стратегічно важливу галузь, яка підтримує економіку, інфраструктуру та обороноздатність країни.
Свято встановлено указом президента у 1993 році, а з 2006-го має сучасну назву – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем металурга у листівках, віршах і прозі, щоби ви могли подякувати тим, хто тримає сталевий тил.
День металурга 2026 – привітання в листівках
Щоби привітати колег, рідних або друзів, які працюють у металургії, обирайте яскраву листівку з коротким, але влучним побажанням.
День металурга 2026 – привітання у віршах
Вогонь і сталь – твоя стихія,
Робота в тебе непроста!
Нехай на неї стане сили,
Твердою буде хай рука!
З Днем металурга!
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Знову металурга день настав
Я щиро вас вітаю!
Нехай вогонь в печах горить,
І серце хай палає!
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Бажаю сил, здоров’я, щастя
І успіхів на цілий рік!
Вітаю наших металургів!
Ваш труд – економічний щит!
День металурга 2026 – привітання у прозі
З Днем металурга! Бажаю, щоб кожна зміна минала без проблем, а вдома чекали рідні люди! Хай зарплата буде стабільною, колектив – дружним, а робота приносила задоволення!
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У вашій професії немає випадкових людей. Бажаю здоров’я, витримки та вправності! Хай плани втілюються, і на все стає сил! Зі святом, металурги!
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Бути металургом – значить працювати там, де важко, гаряче та відповідально. Нехай у вашому житті буде менше проблем і більше приводів для радості!
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З Днем металурга! Нехай усе вдається не лише в цеху, а й у житті. Сили вам, здоров’я і щоб не було авралів на роботі!
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Металурги – це люди зі сталевими нервами та з гарячим серцем! Ви невтомно працюєте, щоби тримати індустріальний тил у ці складні часи! Дякуємо за ваш труд!