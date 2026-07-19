Сегодня, 19 июля, профессиональные праздники в Украине отмечают металлурги и тренеры.

В мире на эту дату приходятся Международный день ретейнеров, посвященный заботе о здоровье после ортодонтического лечения, а также День новых друзей — напоминание о силе новых знакомств и человеческих связей.

Православные христиане чтят память святой преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, а также преподобного Дия и священномученика Ермия.

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Факты ICTV собрали все важные события 19 июля – узнайте, что нельзя делать в этот день, какие приметы передаются из поколения в поколение, и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 19 июля 2026 года

Православная церковь в этот день чтит память двух великих подвижников – преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, и преподобного Дия.

Святая Макрина Младшая – одна из первых монахинь в христианской истории, пример девичьей целомудрия, духовной силы и мудрости.

Она родилась в христианской семье, выросла в набожности и стала духовной наставницей своих знаменитых братьев – Василия Великого, Григория Нисского и Петра Севастийского.

Макрина основала женскую монашескую обитель и прожила жизнь в аскезе и молитве, передавая другим опыт веры. Ее культ распространился по всему христианскому миру.

Вместе с ней в этот день почитают преподобного Дия — великого подвижника из Антиохии, жившего в молитве, борьбе с бесами и исцелениях.

По преданию, его молитва оживляла мертвых, а Господь даровал ему даже возвращение к жизни после смерти. Дий основал монастырь, стал игуменом и до последних дней наставлял людей на путь спасения.

Также 19 июля православная церковь чтит память священномученика Ермия — раннехристианского святого, пострадавшего за веру во Христа во II веке.

Согласно церковному преданию, он проповедовал христианство, отказался отречься от своих убеждений во время гонений при правлении императора Антонина Пия, выдержал жестокие пытки и был казнен.

Какой сегодня, 19 июля 2026 года, день в Украине

День работников металлургической и горнодобывающей отрасли ежегодно приходится на третье воскресенье июля — в 2026 году это именно 19 июля.

Праздник был учрежден в 1993 году в знак уважения к тем, кто работает с раскаленным металлом и добывает полезные ископаемые из недр земли.

Металлургия и горное дело — основа тяжелой промышленности, без которой невозможно представить инфраструктуру, заводы, фабрики и строительство.

Также сегодня в Украине отмечают День тренера – профессиональный праздник наставников, педагогов, примеров силы духа и выдержки.

Идея чествования тренеров возникла еще в 1999 году, однако официально праздник утвердили только в 2021-м, когда соответствующий указ подписал президент Украины. Дата 19 июля выбрана символически – именно в этот день 1996 года украинские спортсмены впервые выступили на Олимпийских играх как представители независимого государства.

Этот праздник напоминает о важной роли наставников в жизни каждого спортсмена – от детских секций до больших арен. Благодаря им украинский спорт одерживает громкие победы на международном уровне и поддерживает высокие стандарты физической культуры.

Кто празднует день ангела 19 июля 2026 года

Именины 19 июля отмечают обладатели имен Григорий, Дмитрий, Роман и Степан. Также день ангела празднуют Евгении.

Сегодня стоит поздравить родных, друзей и знакомых, которые носят эти имена, и пожелать им крепкого здоровья, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 19 июля 2026 года

Начинать крупные финансовые проекты или заключать контракты – возрастает риск ошибок из-за медленной реакции.

Пить алкоголь – по поверью, “наливает нечистый”, что грозит развитием зависимостей.

Ссориться, выяснять отношения.

Игнорировать физическую активность – застой энергии может привести к ухудшению здоровья.

Солить овощи, выгонять животных из двора или отказывать в помощи другим.

Что можно делать сегодня

Астрологи рекомендуют заниматься как физическими нагрузками, так и умственным трудом.

Сегодня – идеальный день для планирования повседневных дел, наведения порядка, покупок или мелкого ремонта.

Это удачное время для запуска долгосрочных проектов или завершения дел, которые давно откладываются. Также не следует себя ограничивать в питании – организму нужно много энергии для реализации планов.

Народные приметы на 19 июля 2026 года

Если сегодня дождь, осенью будет богатый урожай, особенно ржи.

Солнечная погода сулит долгое и теплое бабье лето.

Листья желтеют – осень будет ранней.

Если вечером теплее, чем утром – в ближайшее время пойдут дожди.

Паутина на деревьях – примета приближения осени.

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