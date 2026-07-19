Сьогодні, 19 липня, професійні свята в Україні відзначають металурги та тренери.

У світі на цю дату припадає Міжнародний день ретейнерів, присвячений турботі про здоров’я після ортодонтичного лікування, а також День нових друзів – нагадування про силу нових знайомств і людських зв’язків.

Православні християни вшановують святу преподобну Макрину, сестру святителя Василія Великого, а також преподобного Дія та священномученика Єрмія.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 19 липня – дізнайтеся, що не можна робити цього дня, які прикмети передаються з покоління в покоління, і хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 19 липня 2026 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять трьох великих подвижників – преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія та священномученика Єрмія.

Свята Макрина Молодша – одна з перших черниць у християнській історії, приклад дівочої цнотливості, духовної сили й мудрості.

Вона народилася у християнській родині, виросла в побожності та стала духовною наставницею своїх знаменитих братів — Василія Великого, Григорія Ніського і Петра Севастійського.

Макрина заснувала жіночу чернечу обитель і прожила життя в аскезі та молитві, передаючи іншим досвід віри. Її культ поширився по всьому християнському світу.

Разом з нею цього дня вшановують преподобного Дія – великого подвижника з Антіохії, що жив у молитві, боротьбі з бісами та зціленнях.

За переказами, його молитва оживляла мертвих, а Господь дарував йому навіть повернення до життя після смерті. Дій заснував монастир, став ігуменом і до останніх днів наставляв людей на шлях спасіння.

Також 19 липня православна церква вшановує пам’ять священномученика Єрмія — ранньохристиянського святого, який постраждав за віру в Христа у II столітті.

За церковним переданням, він проповідував християнство, відмовився зректися своїх переконань під час гонінь за правління імператора Антоніна Пія, витримав жорстокі катування та був страчений.

Який сьогодні, 19 липня 2026 року, день в Україні

День працівників металургійної та гірничодобувної галузі щорічно припадає на третю неділю липня – у 2026 році це саме 19 липня.

Свято запровадили 1993 року на знак поваги до тих, хто працює з розпеченим металом і видобуває корисні копалини з надр землі.

Металургія і гірнича справа – основа важкої промисловості, без якої неможливо уявити інфраструктуру, заводи, фабрики та будівництво.

Також сьогодні в Україні відзначають День тренера – професійне свято наставників, педагогів, прикладів сили духу та витримки.

Ідея вшанування тренерів виникла ще 1999 року, проте офіційно свято затвердили лише у 2021-му, коли відповідний указ підписав президент України. Дата 19 липня обрана символічно – саме цього дня 1996 року українські спортсмени вперше виступили на Олімпійських іграх як представники незалежної держави.

Це свято нагадує про важливу роль наставників у житті кожного спортсмена – від дитячих секцій до великих арен. Завдяки їм український спорт здобуває гучні перемоги на міжнародному рівні й тримає високі стандарти фізичної культури.

Хто святкує день ангела 19 липня 2026 року

Іменини 19 липня відзначають власники імен Григорій, Дмитро, Роман та Степан. Також день ангела святкують Євгенії.

Сьогодні варто привітати рідних, друзів і знайомих, які носять ці імена, та побажати їм міцного здоров’я, духовної сили й Божого благословення.

Що не можна робити 19 липня 2026 року

Починати великі фінансові проєкти або укладати контракти – зростає ризик помилок через повільну реакцію.

Пити алкоголь – за повір’ям, “наливає нечистий”, що загрожує розвитком залежностей.

Сваритися, з’ясовувати стосунки.

Ігнорувати фізичну активність – застій енергії може спричинити погіршення здоров’я.

Солити овочі, виганяти тварин із подвір’я або відмовляти в допомозі іншим.

Що можна робити сьогодні

Астрологи рекомендують займатися як фізичними навантаженнями, так і розумовою працею.

Сьогодні – ідеальний день для планування буденних справ, наведення ладу, закупівель чи дрібного ремонту.

Це вдалий час для запуску довгострокових проєктів або завершення справ, які давно відкладаються. Також не слід себе обмежувати в харчуванні – організму потрібно багато енергії для реалізації планів.

Народні прикмети на 19 липня 2026 року

Якщо сьогодні дощ, восени буде багатий урожай, особливо жита.

Сонячна погода обіцяє довге та тепле бабине літо.

Листя жовтіє – осінь буде ранньою.

Якщо ввечері тепліше, ніж зранку – найближчим часом підуть дощі.

Павутина на деревах – прикмета наближення осені.

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