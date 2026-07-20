Сегодня, 20 июля, в Украине отмечают Национальный день шахмат, который совпадает с международным, а также праздник Перуна.

В мире на эту дату приходится Международный день Луны, День исследования космоса, Всемирный день Обнимите своих детей, Международный день торта и Всемирный день прыжка.

Православные христиане чтят пророка Илью — одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета.

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Факты ICTV собрали все важные события 20 июля — узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 20 июля 2026 года

В этот день православная церковь чтит пророка Илью, чья жизнь была примером бескомпромиссной верности Богу.

Святой Илья обличал идолопоклонство, призывал народ к покаянию, молился о дожде во время засухи и творил чудеса – исцеления, воскрешения, спуска огня с неба. Он не претерпел земной смерти, а, согласно Библии, был поднят на небо в огненной колеснице.

Праздник пророка Ильи занимает особое место и в народном календаре. Его почитают как повелителя грома, дождя и молнии. С этим днем связаны многочисленные приметы и обычаи. До перехода на новоюлианский календарь Ильин день в Украине отмечали 2 августа.

Какой сегодня, 20 июля 2026 года, день в Украине

Национальный день шахмат в Украине также отмечают 20 июля – одновременно с Международным днем шахмат, который учредила FIDE в 1966 году. Эта игра, сочетающая логику, искусство и науку, известна человечеству с древних времен.

Шахматы были популярны еще во времена Украины–Руси, а в XX веке стали нашей национальной гордостью благодаря многочисленным победам на международных турнирах.

На этот день приходится и праздник Перуна, посвященный богу грома, молнии и покровителю воинов. Он относится к языческим традициям и не является официальным государственным или церковным праздником.

Кто празднует день ангела 20 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Георгий, Ефим, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор и, конечно же, Илья.

Не забудьте поздравить друзей, коллег или родных, которые носят одно из этих имен, и сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 20 июля 2026 года

Этот день имеет немало запретов, связанных с Ильиным днем, ведь народное воображение – безгранично. Впрочем, некоторые из этих предостережений носят вполне практический характер.

Например, в этот день не выходили на улицу во время грозы и не купались в открытых водоемах. Во-первых, это предохраняло от удара молнией, во-вторых, люди верили, что пророк Илья «охлаждает воду», бросая в реки свою подкову.

Также в этот день не работали в поле, огороде или во дворе, не ссорились и не лгали, не смотрелись в зеркало и не отказывали в помощи нуждающимся.

Астрологи в этот день советуют воздержаться от стрижки, переедания или, наоборот, голодания, заключения сделок и начала новых больших дел.

Кроме того, в народе верили, что в праздник Перуна нечистая сила может принимать облик животных, поэтому их не пускали в дом.

Что можно делать сегодня

Этот день обладает мощной энергетической силой. Астрологи советуют обязательно дать физическую и эмоциональную нагрузку организму, чтобы не возник застой. Время идеально подходит для спорта, физического труда, активного отдыха.

Также убирать, покупать продукты, ремонтировать или чинить что-то дома.

Молитвы к пророку Илье считаются особенно сильными – можно просить об исцелении, дожде, защите дома, семейном благополучии. Также разрешено венчаться – святой считается покровителем супружеских пар.

Если в этот день идет дождь, можно специально попасть под него. По народному обычаю, такая вода обладает целебными свойствами.

В народной традиции в этот день почитали Перуна, просили защиты, хорошего урожая и окончания дождливого сезона.

Народные приметы на 20 июля 2026 года

Дождь на Илью – к урожаю

Гром без дождя – к затяжной жаре.

Утреннее небо с густыми облаками – к раннему севу и щедрому урожаю.

Облака в полдень – будет средний урожай, вечером – плохой.

Безмятежный день – к неурожаю.

Пауки плетут густое кружево – будет тепло и сухо.

Если нет утренней росы – ожидается перемена погоды.

Яркое солнце – к поздней осени.

Сильный ветер – к непогоде на несколько дней.

Если белки и птицы активны – погода изменится.

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