Сьогодні, 20 липня, в Україні відзначають Національний день шахів, що збігається з міжнародним, а також свято Перуна.

У світі на цю дату припадає Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, Всесвітній День Обійміть своїх дітей, Міжнародний день торта та Всесвітній день стрибка.

Православні християни вшановують пророка Іллю — одного з найшанованіших святих Старого Завіту.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі важливі події 20 липня — дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято — 20 липня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пророка Іллю, чиє життя було прикладом безкомпромісної вірності Богу.

Святий Ілля викривав ідолопоклонство, закликав народ до покаяння, молився про дощ під час посухи та творив чудеса – зцілення, воскресіння, сходження вогню з неба. Він не зазнав земної смерті, а, згідно з Біблією, був піднятий на небо у вогняній колісниці.

Свято пророка Іллі має особливе місце й у народному календарі. Його шанують як повелителя грому, дощу й блискавки. З цим днем пов’язані численні прикмети та звичаї. До переходу на новоюліанський календар Іллін день в Україні відзначали 2 серпня.

Який сьогодні, 20 липня 2026 року, день в Україні

Національний день шахів в Україні відзначають 20 липня – одночасно з Міжнародним днем шахів, який започаткувала FIDE у 1966 році. Ця гра, що поєднує логіку, мистецтво й науку, відома людству з давніх часів.

Шахи були популярні ще за часів України–Русі, а у XX столітті стали нашою національною гордістю завдяки численним перемогам на міжнародних турнірах.

На цей день припадає й свято Перуна, присвячене богу грому, блискавки та покровителю воїнів. Воно належить до язичницьких традицій і не є офіційним державним чи церковним святом.

Хто святкує день ангела 20 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Георгій, Юхим, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір і, звісно ж, Ілля.

Не забудьте привітати друзів, колег чи рідних, які носять одне з цих імен, та сказати їм кілька теплих слів.

Що не можна робити 20 липня 2026 року

Цей день має чимало заборон, повʼязаних з Ілліним днем, адже народна уява – безмежна. Утім, деякі з цих застережень носять цілком практичний характер.

Наприклад, цього дня не виходили на вулицю під час грози, та не купалися у відкритих водоймах. По-перше, це вберігало від удару блискавкою, по-друге, люди вірили, що пророк Ілля “остуджує воду”, кидаючи в річки свою підкову.

Також цього дня не працювали в полі, городі чи на подвір’ї, не сварилися та не брехали, не дивилися у дзеркало та не відмовляли у допомозі нужденним.

Астрологи цього дня радять утриматися від стрижки, переїдання чи, навпаки, голодування, укладання угод та початку нових великих справ.

Крім того, у народі вірили, що на свято Перуна нечиста сила може перетворюватися на тварин, тому їх не пускали до хати.

Що можна робити сьогодні

Цей день має потужну енергетичну силу. Астрологи радять обов’язково дати фізичне та емоційне навантаження організму, щоб не виник застій. Час ідеально підходить для спорту, фізичної праці, активного відпочинку.

Також прибирати, купувати продукти, ремонтувати або лагодити щось удома.

Молитви до пророка Іллі вважаються особливо сильними – можна просити про зцілення, дощ, захист дому, родинний добробут. Також дозволено вінчатися – святий вважається покровителем подружніх пар.

Якщо в цей день іде дощ, можна навмисно потрапити під нього. За народним звичаєм, така вода має цілющі властивості.

У народній традиції цього дня вшановували Перуна, просили захисту, гарного врожаю та завершення дощового сезону.

Народні прикмети на 20 липня 2026 року

Дощ на Іллю – до врожаю

Грім без дощу – до затяжної спеки.

Ранкове небо з густими хмарами — до ранньої сівби та щедрого врожаю.

Хмари опівдні – буде середній врожай, увечері – поганий.

Безхмарний день – до неврожаю.

Павуки плетуть густе мереживо – буде тепло й сухо.

Якщо немає ранкової роси – очікується зміна погоди.

Яскраве сонце – до пізньої осені.

Сильний вітер – до негоди на кілька днів.

Якщо білки та птахи активні – зміниться погода.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.